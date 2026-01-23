FAMOSOS

Wagner Moura no BBB? Relembre o dia em que o indicado ao Oscar esteve no reality

Indicado ao Oscar, o ator apareceu no BBB 5 e mandou recado para Jean Wyllys

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 12:01

Wagner Moura Crédito: Divulgação

Pode parecer coisa de outra vida e, de certa forma, é mesmo. Há 21 anos, quando ainda estava longe de se tornar um dos atores brasileiros mais reconhecidos no mundo, Wagner Moura teve uma participação inesperada no Big Brother Brasil. Nada de entrar na casa ou disputar prova: o ator apareceu em vídeo fazendo uma pergunta para Jean Wyllys, campeão da quinta edição do reality.

Na época, Wagner foi convidado pela produção por um motivo simples e curioso: ele e Jean haviam sido colegas de faculdade em Salvador. A participação aconteceu durante a tradicional "Lavagem de Roupa Suja", programa exibido ao vivo no domingo seguinte à final, reunindo todos os participantes para rever conflitos, alianças e escolhas do jogo.

No vídeo, Wagner não economizou sinceridade. Disse que sempre enxergou Jean como alguém ligado ao meio acadêmico, interessado em cultura de massa, novelas e entretenimento, mas jamais imaginou que ele toparia participar ativamente de um reality show. A dúvida era direta: em que momento surgiu o estalo para entrar no BBB, já que, para ele, o prêmio claramente não parecia ser o principal objetivo do amigo.

Jean Wyllys recebeu a pergunta com surpresa e carinho. Antes de responder, fez questão de dizer o quanto se sentia honrado com a participação de Wagner que, naquela época, ainda não era o fenômeno nacional que viria a se tornar. Em seguida, confirmou a percepção do ator.