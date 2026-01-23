Acesse sua conta
Veja reação de Wagner Moura e Dona Sebastiana ao saberem de indicação ao Oscar 2026

Momento foi registrado pelo cineasta Leonardo Lacca em sua rede social

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 00:18

Reação de Wagner Moura e Dona Sebastiana
Reação de Wagner Moura e Dona Sebastiana Crédito: Reprodução | Instagram

É do Brasil! O ator Wagner Moura indicado ao Oscar 2026 na categoria de Melhor Ator teve sua reação ao saber da notícia publicada no Instagram do cineasta Leonardo Lacca, preparador de elenco de “O Agente Secreto”, longa dirigido por Kleber Mendonça, nesta quinta-feira (22). O cineasta ainda mostrou uma imagem da atriz Tânia Maria, que interpreta Dona Sebastiana, no longa, também recebendo a notícia.

"Waguinho mais uma vez ficou sabendo de uma notícia boa por mim. O caba (sic) estava no avião, com internet ruim e gente dormindo ao lado", postou Lacca, que mostrou uma imagem de Wagner Moura, vencedor do Globo de Ouro e do Festival de Cannes pelo papel, com um sorriso no rosto ao saber da novidade.

"'Léo, você é sempre o arauto das notícias incríveis quando estou em situação de não poder comemorar e abraçar ninguém'. Em Cannes, ele estava com uma equipe de desconhecidos. Ainda bem que ele já posou, está indo pra casa abraçar os seus e comemorar sua indicação", completou Leonardo Lacca.

O Agente Secreto ainda foi indicado nas categorias de Filme Internacional, Filme e Melhor Elenco, está uma nova categoria, que fará sua estreia na edição deste ano. O brasileiro Adolpho Veloso também foi indicado na categoria de Fotografia por seu trabalho em "Sonhos de Trem”.

Tags:

Wagner Moura O Agente Secreto Oscar 2026

