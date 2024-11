BIOGRAFIA

Adriano Imperador fala pela 1ª vez sobre separação após 24 dias casado: 'Mulher gosta muito de falar'

Ex-jogador viveu relacionamento turbulento e diz que não consegue mais namorar

Gabriel Rodrigues

Publicado em 15 de novembro de 2024 às 19:09

Adriano e Micaela viveram relacionamento conturbado e se separaram após 24 dias de casados Crédito: Acervo pessoal

As histórias contadas pelo ex-jogador Adriano Imperador na sua biografia, lançada na última quarta-feira (13), continuam rendendo. Em uma das passagens do livro, o ex-atacante conta sobre o casamento com Micaela Mesquita, que durou apenas 24 dias.

Adriano e Micaela viveram um relacionado turbulento, marcado por idas e vindas. Em 2022, eles oficializaram a união, mas se separaram menos de um mês depois. Segundo Didico, o relacionamento não durou pois ele não consegue dar atenção para apenas uma pessoa.

"Não teve festa. Combinamos de fazer uma celebração pequena umas poucas semanas mais pra frente. O problema é que eu não consigo ficar dando atenção só para a mulher o tempo todo. Começa a me bater um formigamento. É sério, pô. Preciso ter outras companhias em volta. Vou tomar meu danone [uísque ou outras bebidas alcoólicas] olhando pra cara da minha esposa? Não tem como, nem ela quer isso. Preciso chamar os meus amigos", inicia ele, ao contar o episódio que culminou na separação", iniciou ele.

"Num desses dias, convidei a rapaziada para colar no meu apartamento. Varamos a noite trocando ideia, jogando dominó e bebendo na varanda, como eu sempre faço. Até futebol os caras colocaram na televisão pra assistir. A Micaela não gostou nada daquilo. Os caras não iam embora. Nem eu deixava que ninguém saísse. Também não fui me deitar. E uma coisa levou a outra. Ela não entendeu. Eu não quis mudar o meu jeito. Assim não tem como dar certo. Discutimos feio e, antes que a coisa descambasse, ficou decidido que o casamento estava acabado. Pelo menos eu entendi assim. Nada de festa. Cancela o papel que a gente assinou. Segue o baile. Cada um no seu canto. Paciência. Triste, mas foi assim", completou.

Adriano diz ainda que, após o episódio, decidiu não ter outro relacionamento sério.

"Não consigo namorar mais. Mulher gosta muito de falar. Segunda e terça, eu prefiro ficar quietinho pra me recuperar: deito no meu bercinho, vejo filme, coloco um documentário, bebo bastante água, ligo o ar-condicionado no talo e me enrolo no edredom. Minha mãe vai lá preparar uma comidinha", descreve ele.

No livro, Adriano também conta como conheceu Micaela. Os dois começaram a namorar quando ela tinha 18 anos e ele estava com 32. O romance foi marcado por brigas, algumas presenciadas por amigos e funcionários de um hotel no qual o então jogador morava.