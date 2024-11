POLÊMICA

Em biografia, Adriano Imperador cita orgia com 18 mulheres: 'Sempre gostei de jogo grande'

Ex-jogador lançou livro no qual conta a sua vida dentro e fora do futebol

Além da fase marcante que viveu no futebol italiano, Seleção Brasileira e clubes como Flamengo e São Paulo, o ex-atacante relata fatos da sua vida pessoal. Em uma das histórias, Adriano conta sobre uma aventura sexual que viveu no Rio de Janeiro, quando participou de uma orgia com 18 mulheres..

No livro, Adriano dá detalhes do que aconteceu no motel. “Chegamos no motel com 18 meninas e três caras. Um dos guerreiros se apaixonou e ficou com uma mina a noite toda.Sobraram 17 para dois, mas eu sempre gostei de jogo grande. Nunca me intimidei com os desafios da vida.”, escreveu.