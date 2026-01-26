Polícia tenta intimar ex-BBB Pedro, investigado por importunação sexual, mas não o encontra

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 20:49
O ex-BBB 26 Pedro Henrique Espindola, acusado por importunação sexual contra a participante Jordana, ainda não foi encontrado, após buscas da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pelo portal g1.
Segundo o portal, à Polícia do Rio pediu ajuda da Polícia do Paraná. Os agentes tentaram localizar Pedro e seus parentes em vários endereços, mas não o encontraram. As diligências seguem sendo feitas.
Pedro, do BBB 26, é internado em hospital psiquiátrico
Parentes de Pedro explicaram desde o dia 21 de janeiro, que o ambulante e ex-BBB está em tratamento em um hospital especializado em tratamento para dependentes químicos e pessoas com transtornos mentais. Além disso, familiares também relataram que ao sair do programa, Pedro estava em estado de choque e não conhecia reconhecer nem o pai.
Pedro ainda teria omitido o diagnóstico de transtornos mentais da produção do reality show, antes do confinamento. O participante teria recebido o laudo médico que atesta o quadro em 2017, segundo seus advogados. A informação foi divulgada pelo jornalista Leo Dias.
De acordo com a defesa, Pedro enfrenta “inquietação psicomotora e alteração do sono vigília”. A piora do quadro psiquiátrico teria ocorrido por interrupção indevida da medicação durante a participação do BBB.
Pedro (BBB 26)
O jornal CORREIO entrou em contato com a Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá (Deam-JPA) e com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana
Durante um momento na dispensa da sede do reality, quando Jordana pediu ajuda de Pedro, ele usou do pedido para assediar a advogada, forçando um beijo. Em seguida, o ambulante apertou o botão de desistência e fez um depoimento no confessionário.
"Todos vocês podem ter certeza que se o Pedro não tivesse desistido, ele teria sido retirado do programa, porque atitudes assim são inaceitáveis, não apenas no BBB, mas em qualquer lugar, e as pessoas precisam entender isso", disse. Depois do episódio, Pedro passou a ser investigado por importunação sexual.