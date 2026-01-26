Acesse sua conta
Polícia tenta intimar ex-BBB Pedro, investigado por importunação sexual, mas não o encontra

Ex-BBB está sendo investigado; parentes afirmam que ambulante está internado em hospital de reabilitação

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 20:49

Pedro está sendo procurado pela Polícia
Pedro está sendo procurado pela Polícia Crédito: Reprodução | Globo

O ex-BBB 26 Pedro Henrique Espindola, acusado por importunação sexual contra a participante Jordana, ainda não foi encontrado, após buscas da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pelo portal g1.

Segundo o portal, à Polícia do Rio pediu ajuda da Polícia do Paraná. Os agentes tentaram localizar Pedro e seus parentes em vários endereços, mas não o encontraram. As diligências seguem sendo feitas.

Parentes de Pedro explicaram desde o dia 21 de janeiro, que o ambulante e ex-BBB está em tratamento em um hospital especializado em tratamento para dependentes químicos e pessoas com transtornos mentais. Além disso, familiares também relataram que ao sair do programa, Pedro estava em estado de choque e não conhecia reconhecer nem o pai.

Pedro ainda teria omitido o diagnóstico de transtornos mentais da produção do reality show, antes do confinamento. O participante teria recebido o laudo médico que atesta o quadro em 2017, segundo seus advogados. A informação foi divulgada pelo jornalista Leo Dias.

De acordo com a defesa, Pedro enfrenta “inquietação psicomotora e alteração do sono vigília”. A piora do quadro psiquiátrico teria ocorrido por interrupção indevida da medicação durante a participação do BBB.

O jornal CORREIO entrou em contato com a Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá (Deam-JPA) e com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Relembre o caso

Durante um momento na dispensa da sede do reality, quando Jordana pediu ajuda de Pedro, ele usou do pedido para assediar a advogada, forçando um beijo. Em seguida, o ambulante apertou o botão de desistência e fez um depoimento no confessionário.

"Todos vocês podem ter certeza que se o Pedro não tivesse desistido, ele teria sido retirado do programa, porque atitudes assim são inaceitáveis, não apenas no BBB, mas em qualquer lugar, e as pessoas precisam entender isso", disse. Depois do episódio, Pedro passou a ser investigado por importunação sexual.

Tags:

bbb 26

