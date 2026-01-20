REALITY SHOW

Sogro de Pedro, do BBB 26, detona ex-brother e diz que foco é proteger filha e neta

Após polêmica no reality, pai de Rayne Luiza rompe relação com participante e fala em prioridade absoluta à saúde da família

Heider Sacramento

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 08:37

Pai de Rayne Luiza rompe com Pedro após polêmica no BBB 26 Crédito: Reprodução

A saída de Pedro Henrique Espíndola do BBB 26 provocou reação imediata fora da casa. Fabiano Luís, pai de Rayne Luiza, usou as redes sociais para se posicionar publicamente contra o ex-genro e anunciar o rompimento definitivo após as atitudes do participante no reality.

Pedro deixou o programa depois de ser acusado por Jordana de tentar beijá-la sem consentimento durante o confinamento. O episódio ganhou grande repercussão e passou a afetar diretamente a família do ex-brother, segundo o relato de Fabiano.

Em tom firme, ele afirmou que não compactua com o comportamento do participante e que decidiu encerrar qualquer tipo de contato. “Nós, familiares, discordamos e repudiamos todas as falas e atitudes do Pedro durante o 'BBB 26'. Dito isso, encerro aqui todo o meu vínculo e contato com o meu ex-genro. Jamais aceitarei alguém que faça mal à minha família”.

O pai de Rayne também deixou claro que a atenção agora está voltada exclusivamente para a filha, que está grávida, e para a futura neta. Nos últimos dias, Rayne saiu do silêncio, falou sobre traições, respondeu ataques nas redes sociais e comentou a investigação de importunação sexual envolvendo o então marido.

“No momento, a única coisa que importa é a saúde física e mental da minha filha e da minha neta. Agradeço a compreensão de todos e peço desculpas a todos que, assim como eu, perderam tempo acompanhando meu ex-genro”, escreveu.

Dentro do BBB 26, Jordana relatou aos colegas o momento em que se sentiu assediada por Pedro. “Eu entrei para pegar o babyliss e ele (Pedro) entrou atrás de mim. Já achei estranho, mas como ele é meio doido, né? Aí ele veio, me pegou pelo pescoço e tentou me beijar. Eu falei: 'Que isso, está maluco?'. Ele disse: 'Estou fazendo o que tenho vontade'”.

Após apertar o botão de desistência e deixar o programa, Pedro tentou se explicar no confessionário. “Desejei ela (a Jordana), ela lembrava minha mulher, achei que tinha sido recíproco, mas era coisa da minha cabeça. Tentei beijá-la, mas pensei errado. Não era isso que ela queria”.