LUTO

Ex-Big Brother morre aos 35 anos após paradas cardíacas

Ex-participante do reality estava internada desde 22 de dezembro

Fernanda Varela

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 13:57

Mickey Lee Crédito: Reprodução

Mickey Lee, que integrou a 27ª temporada do Big Brother, morreu aos 35 anos nesta sexta-feira (26), após sofrer uma série de paradas cardíacas. A informação foi confirmada pela família em uma publicação nas redes sociais.

Segundo o comunicado, Mickey faleceu no início da noite de Natal. Ela estava internada em uma unidade de terapia intensiva desde o dia 22 de dezembro, depois de apresentar complicações cardíacas. Uma campanha criada no GoFundMe para custear despesas médicas informou que a ex-sister teve múltiplas paradas cardíacas durante o período de internação.

Mickey Lee 1 de 6

Até a manhã desta sexta-feira (26), a arrecadação havia alcançado cerca de US$ 33 mil, de uma meta de US$ 40 mil. Os valores equivalem a aproximadamente R$ 182 mil e R$ 221 mil, respectivamente.

Natural de Jacksonville, na Flórida, Mickey morava em Atlanta e ganhou projeção nacional ao participar da edição mais recente do reality americano, exibida neste ano. No programa, ela terminou a competição na décima colocação.

A morte gerou comoção entre ex-participantes do Big Brother. Nos comentários da publicação que anunciou o falecimento, Rachel Reilly afirmou ser grata por ter conhecido Mickey, ainda que por pouco tempo, e destacou a luz que ela compartilhava com as pessoas ao seu redor. Mecole Hayes também lamentou a perda e descreveu a notícia como devastadora. Já Bayleigh Pelham disse que ficou honrada por ter convivido com Mickey e ressaltou sua gentileza e brilho pessoal.