Calvin Harris no Brasil: DJ internacional anuncia show em trio elétrico no pré-carnaval

DJ escocês volta ao Brasil após uma década e dividirá palco com estrelas da música brasileira

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 10:40

DJ Calvin Harris
DJ Calvin Harris Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Calvin Harris tocando em um trio elétrico? Pode acreditar. O DJ que domina os festivais mais caros do mundo é a atração principal de um bloco de rua gratuito no Brasil já no próximo dia 8 de fevereiro. A apresentação marca o retorno do artista ao país após mais de uma década e promete ser o momento mais comentado do pré-carnaval de 2026.

A apresentação inédita faz parte do Bloco Skol, que integra a programação oficial do carnaval de rua paulistano. Além de Harris, o desfile reúne um line-up de peso com Nattan, Xand Avião, Zé Vaqueiro e Felipe Amorim, misturando música eletrônica, forró e sertanejo em um dos trajetos mais disputados da folia, em São Paulo. 

Conhecido por hits que atravessaram pistas, rádios e playlists ao redor do mundo, como "Summer", "One Kiss" e "Feel So Close", Calvin Harris sobe ao trio em um formato totalmente diferente do que costuma apresentar em festivais e casas noturnas.

Em nota, a Skol afirmou que a proposta do bloco é unir grandes artistas brasileiros a um nome internacional, criando uma experiência única para o público de rua. Em entrevista ao Estadão, o diretor de marketing da empresa, Felipe Cerchiari, definiu o DJ como “um ícone global, dono de hits que todo mundo sabe cantar” e disse que o clima do bloco pede “astral elevado, rua cheia e música alta”.

Os artistas nacionais que acompanham o DJ também chegam fortes. Nattan e Xand Avião são referências consolidadas do forró, enquanto Zé Vaqueiro e Felipe Amorim figuram entre os nomes mais ouvidos do país nas plataformas digitais nos últimos anos.

Apesar de ainda não ter comentado oficialmente sobre o show, Calvin Harris deu pistas nas redes sociais: o DJ compartilhou nos Stories do Instagram uma publicação da Skol, em português, prometendo novidades em breve.

Essa será a primeira vez que o artista se apresenta em um trio elétrico e também marca seu retorno ao Brasil após mais de uma década. A última passagem de Harris pelo país aconteceu em 2015, quando foi uma das atrações do Lollapalooza.

Nascido na Escócia, em 1984, Adam Richard Wiles começou cedo na música e construiu uma das carreiras mais bem-sucedidas da indústria pop e eletrônica. O sucesso global veio especialmente a partir do álbum 18 Months, lançado em 2012, que abriu caminho para colaborações com nomes como Rihanna, Ellie Goulding, Florence Welch e Frank Ocean.

O circuito da Consolação, onde acontece o desfile, é um dos mais tradicionais do carnaval de rua de São Paulo e costuma reunir milhares de foliões. A Prefeitura deve divulgar nos próximos dias informações sobre interdições, segurança e serviços na região.

  • SERVIÇO
    Calvin Harris no Bloco Skol
    Quando: 8 de fevereiro, a partir das 11h
    Onde: Circuito da Consolação - Centro de São Paulo
    Quanto: Grátis

