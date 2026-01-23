Acesse sua conta
Claudia Leitte lança versão de ‘Plugin da Bagaceira’ e anuncia tema do seu Carnaval 2026; saiba detalhes

Cantora lança tema que retrata sentimentos, aromas e sua trajetória, desde quando morava no bairro da Saúde, em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 17:14

Claudia Leitte usa especiarias como forma de ambientar seu universo do Carnaval 2026
Claudia Leitte usa especiarias como forma de ambientar seu universo do Carnaval 2026 Crédito: Divulgação | Dodo Villar

Falta poucos dias para o Carnaval 2026, e alguns artistas se preparam intensamente para a rotina de shows e apresentações, entre eles a cantora Claudia Leitte, que terá uma agenda ‘corrida’ neste verão.

Claudia Leitte dá o pontapé inicial do verão com “Plugin da Bagaceira” sua aposta para o Carnaval 2026, uma melodia que traz a energia da folia em Salvador. O single chega nas plataformas nesta sexta-feira (23), às 00h. O projeto audiovisual foi gravado durante a Virada Salvador, em dezembro de 2025.

A faixa abre alas para o tema do Carnaval da cantora em 2026, “Feira de Especiarias”. Inspirado em seus trabalhos recentes, o “Especiarias” - trilogia de EPs homônima que celebra a diversidade musical brasileira, além das memórias da infância de Claudia no bairro da Saúde, em Salvador.

“‘Plugin da Bagaceira’ já nasceu no estúdio como a música do carnaval. Foi natural! Eu, Alan Moraes, Gilson Neto, Luciano Pinto, Alana Gabriela, Renno Poeta, Lary, Arthur Ramos e Juliano Serravale estávamos no camping de composição e quando ela foi tomando forma a gente começou a levantar, dançar, fazer aquela muvuca gostosa de carnaval, aí não teve jeito. Já saí do estúdio esse dia sabendo que seria a música do meu carnaval”, detalhou a artista.

“Especiarias” nas ruas

A escolha do tema para o Carnaval 2026 faz referência a mistura de ritmos, influências, cores, aromas e sentimentos que marcam a carreira da cantora. Para aquecer o público, Claudia vem promovendo uma ação especial nas cidades por onde passa. A cantora lançou um desafio nas redes sociais convidando os fãs a mostrarem onde acontece a melhor performance de “Plugin da Bagaceira” durante seus shows de verão.

Confira agenda de Carnaval completa de Claudia Leitte:

05/06/2026 (quinta-feira) - Record Sunset Rio - Araruama / RJ

06/02/2026 (sexta-feira) - Pré Carnaval de São Luís / MA

07/02/2026 (sábado) - Bloco Bicha - Guarulhos / SP

08/02/2026 (domingo) - Olinda Beer - Recife / PE

12/02/2026 (quinta-feira) - Cajazeiras / PB

13/02/2026 (sexta-feira) – Blow Out

14/02/2026 (sábado) – Camarote Brahma

14/02/2026 (sábado) – Carnaval de São Luís / MA

15/02/2026 (domingo) – Largadinho

15/02/2026 (domingo) - Camarote Club

16/02/2026 (segunda-feira) - Votuporanga

17/02/2026 (terça-feira) – Largadinho

