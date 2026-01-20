ELE CRESCEU!

Claudia Leitte celebra 17 anos do filho e choca fãs com foto nas redes sociais

Cantora compartilhou vários registros do filho Davi

Felipe Sena

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 22:42

Claudia Leitte celebrou aniversário do filho nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

A cantora Claudia Leitte compartilhou registros de fases do crescimento do filho, Davi, que completou 17 anos, nesta terça-feira (20). A publicação chocou fãs de como o adolescente cresceu rápido.

“Há 17 anos o mundo é mais bonito por causa de você, Davi! Que o sangue de Jesus esteja sobre sua vida, meu amor! Eu te amo!”, escreveu na legenda da publicação que traz um compilado de fotos do filho da artista.

Claudia Leitte 1 de 29

Nos comentários, amigos, fãs e pessoas próximas a Claudinha ficaram impressionadas. “Jesus, um dia desse que eu vi a revista falando sobre o nascimento dele, já se passaram 17 anos”, escreveu o cantor e influenciador Léo Marques. “O tempo voou! Vida longa a Davi!”, comentou o jornalista Diego Negrellos. “17 anos do nascimento de Davi. É, Eu estou ficando velho”, disse outro fã.