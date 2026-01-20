Claudia Leitte celebra 17 anos do filho e choca fãs com foto nas redes sociais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 22:42
A cantora Claudia Leitte compartilhou registros de fases do crescimento do filho, Davi, que completou 17 anos, nesta terça-feira (20). A publicação chocou fãs de como o adolescente cresceu rápido.
“Há 17 anos o mundo é mais bonito por causa de você, Davi! Que o sangue de Jesus esteja sobre sua vida, meu amor! Eu te amo!”, escreveu na legenda da publicação que traz um compilado de fotos do filho da artista.
Claudia Leitte
Nos comentários, amigos, fãs e pessoas próximas a Claudinha ficaram impressionadas. “Jesus, um dia desse que eu vi a revista falando sobre o nascimento dele, já se passaram 17 anos”, escreveu o cantor e influenciador Léo Marques. “O tempo voou! Vida longa a Davi!”, comentou o jornalista Diego Negrellos. “17 anos do nascimento de Davi. É, Eu estou ficando velho”, disse outro fã.