Claudia Leitte celebra 17 anos do filho e choca fãs com foto nas redes sociais

Cantora compartilhou vários registros do filho Davi

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 22:42

Claudia Leitte celebrou aniversário do filho nas redes sociais
Claudia Leitte celebrou aniversário do filho nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

A cantora Claudia Leitte compartilhou registros de fases do crescimento do filho, Davi, que completou 17 anos, nesta terça-feira (20). A publicação chocou fãs de como o adolescente cresceu rápido.

“Há 17 anos o mundo é mais bonito por causa de você, Davi! Que o sangue de Jesus esteja sobre sua vida, meu amor! Eu te amo!”, escreveu na legenda da publicação que traz um compilado de fotos do filho da artista.

Nos comentários, amigos, fãs e pessoas próximas a Claudinha ficaram impressionadas. “Jesus, um dia desse que eu vi a revista falando sobre o nascimento dele, já se passaram 17 anos”, escreveu o cantor e influenciador Léo Marques. “O tempo voou! Vida longa a Davi!”, comentou o jornalista Diego Negrellos. “17 anos do nascimento de Davi. É, Eu estou ficando velho”, disse outro fã.

Veja publicação:

Claudia Leitte

