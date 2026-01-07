FOLIA BAIANA

Quanto custa sair no Bloco Largadinho com Claudia Leitte no Carnaval de Salvador

Abadás para o bloco da musa loira são os mais disputados e incluem estrutura completa no circuito Barra-Ondina

Heider Sacramento

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 07:00

Abadás do Bloco Largadinho de Claudia Leitte custam a partir de R$ 750 Crédito: Divulgação/Quero Abadá

Quem pretende curtir o Carnaval de Salvador 2026 ao som de Claudia Leitte já pode se preparar para investir no Bloco Largadinho, um dos mais disputados da folia. O bloco desfila no circuito Barra-Ondina e reúne milhares de foliões embalados pelos hits da cantora em um dos dias mais animados do Carnaval.

Os valores dos abadás partem de R$ 750 por dia, tanto no domingo 15 de fevereiro quanto na terça-feira 17 de fevereiro. Para quem deseja acompanhar Claudia Leitte nos dois dias de desfile, o pacote promocional custa R$ 1.350. As vendas permitem parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito, com classificação etária a partir de 16 anos.

Criado após o sucesso da música Largadinho, o bloco nasceu forte e rapidamente se consolidou como referência na festa. Logo no primeiro ano, teve abadás esgotados e foi premiado como revelação do Carnaval. Desde então, se tornou ponto de encontro de um público animado, diverso e fiel à energia contagiante da cantora.

Bloco Largadinho de Claudia Leitte 1 de 6

Sob comando de Claudia Leitte, o Largadinho aposta em um repertório que mistura grandes sucessos da carreira com hits do momento. A cada edição, o bloco apresenta novidades, seja na temática, nas participações especiais ou na experiência oferecida aos foliões, o que ajuda a manter o alto nível de procura ano após ano.

Além da atração musical, o Bloco Largadinho oferece uma estrutura completa para quem desfila dentro das cordas. O trio elétrico é equipado com sonorização e iluminação de última geração, garantindo potência e qualidade ao longo de todo o percurso.

A segurança é reforçada, com controle rigoroso das cordas e equipe de produção identificada, formada por cordeiros, seguranças e apoio operacional. O bloco também conta com banheiros masculinos e femininos no carro de apoio, além de bar e lanchonete para venda de bebidas e alimentos.

Outro diferencial é o posto de atendimento médico disponível durante o desfile, oferecendo suporte ao folião em caso de necessidade. A combinação de organização, conforto e energia faz do Largadinho uma das experiências mais concorridas do Carnaval da Bahia.