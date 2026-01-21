Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Claudia Leitte divulga agenda do Carnaval 2026 e pipoca no Campo Grande fica de fora

Cantora não realizará apresentação com trio sem cordas no Carnaval de Salvador

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 20:46

Claudia Leitte tem agenda de shows agitada para o verão
Claudia Leitte tem agenda de shows agitada para o verão Crédito: Reprodução | Instagram

A cantora Claudia Leitte divulgou a agenda de shows e apresentações para o Carnaval 2026, e chamou atenção para a tradicional pipoca que acontece no circuito Osmar (Campo Grande) e que neste ano ficou de fora do calendário da artista.

A informação foi confirmada por Claudia Leitte em entrevista à imprensa. Apesar de não realizar a apresentação sem cordas, a cantora tem uma rotina intensa de verão com várias apresentações, principalmente privadas, como em camarotes.

Claudia Leitte

Claudia Leitte em entrevista ao Flow Podcast por Reprodução/Instagram
Claudia Leitte publica vídeo em defesa e Felca por Reprodução / Redes Sociais
Claudia Leitte faz 45 anos por Reprodução/Redes Sociais
Claudia Leitte faz 45 anos por Reprodução/Redes Sociais
Claudia Leitte faz 45 anos por Reprodução/Redes Sociais
Claudia Leitte faz 45 anos por Reprodução/Redes Sociais
Claudia Leitte faz 45 anos por Reprodução/Redes Sociais
Claudia Leitte faz 45 anos por Reprodução/Redes Sociais
Claudia Leitte faz 45 anos por Reprodução/Redes Sociais
Claudia Leitte faz 45 anos por Reprodução/Redes Sociais
Claudia Leitte faz 45 anos por Reprodução/Redes Sociais
Claudia Leitte por Divulgação
Claudia Leitte por Reprodução
Claudia Leitte e a filha Bela por Reprodução/Instagram
Ludmilla, Simone Mendes e Claudia Leitte por Reprodução
Fábio Almeida e Claudia Leitte por Reprodução / Redes Sociais
Claudia LeitteClaudia Leitte por Marina Silva/ CORREIO
Ivete Sangalo e Claudia Leitte por Montagem sobre Reprodução (X) e Marina Silva/ CORREIO
Claudia Leitte por Marina Silva/CORREIO
Claudia Leitte por Marina Branco/CORREIO
Carlinhos Brown e Claudia Leitte por Marina Silva/CORREIO
cLAUDI por Divulgação
Claudia Leitte por Divulgação
Claudia Leitte por Reprodução
Claudia Leitte por Reprodução
Claudia leitte por Divulgação
Claudia Leitte por Zé Paulo Cardeal/TV Globo
Claudia Leitte por Reprodução / Instagram
Claudia Leitte e marido por Reprodução / Redes sociais
1 de 29
Claudia Leitte em entrevista ao Flow Podcast por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - Claudia Leitte celebra 17 anos do filho e choca fãs com foto nas redes sociais

Claudia Leitte celebra 17 anos do filho e choca fãs com foto nas redes sociais

Imagem - Quanto custa sair no Bloco Largadinho com Claudia Leitte no Carnaval de Salvador

Quanto custa sair no Bloco Largadinho com Claudia Leitte no Carnaval de Salvador

Imagem - MP pede R$ 2 milhões e processa Claudia Leitte por troca de letra sobre Iemanjá

MP pede R$ 2 milhões e processa Claudia Leitte por troca de letra sobre Iemanjá

Com o tema do Carnaval 2026, “A Feira de Especiarias”, Claudia Leitte se apresenta nos tradicionais blocos Blow Out e Largadinho, além dos camarotes Brahma e Club.

Confira lista completa:

6 de fevereiro (sexta-feira)

Pré-Carnaval de São Luís (MA)

7 de fevereiro (sábado)

Bloco Banda Bicha - Guarulhos (SP)

8 de fevereiro (domingo)

Olinda Beer - Recife (PE)

12 de fevereiro (quinta-feira)

Carnaval de Cajazeiras (PB)

13 de fevereiro (sexta-feira)

Bloco Blow Out - Salvador (BA)

14 de fevereiro (Sábado)

Carnaval de São Luís (MA)

Camarote Brahma - Salvador (BA)

15 de fevereiro (domingo)

Bloco Largadinho - Salvador (BA)

Camarote Club - Salvador (BA)

16 de fevereiro (segunda-feira)

Oba Festival - Votuporanga (SP)

17 de fevereiro (sexta-feira)

Bloco Largadinho - Salvador (BA)

Agenda de verão de Claudia Leitte
Agenda de verão de Claudia Leitte Crédito: Reprodução | Instagram

Tags:

Claudia Leitte

Mais recentes

Imagem - BBB 26: Sarah detona Ana Paula em conversa com Sol e dispara: ‘Quero mais é que se perca’

BBB 26: Sarah detona Ana Paula em conversa com Sol e dispara: ‘Quero mais é que se perca’
Imagem - A guardiã das memórias de cidade no Nordeste que tem peregrinação de mais de 700 anos

A guardiã das memórias de cidade no Nordeste que tem peregrinação de mais de 700 anos
Imagem - Paolla Oliveira é criticada após receber buquês de flores sem autorização: ‘Foi ela pra chamar atenção do ex’

Paolla Oliveira é criticada após receber buquês de flores sem autorização: ‘Foi ela pra chamar atenção do ex’

MAIS LIDAS

Imagem - Quem era Abissa, americano morto durante tentativa de assalto em Salvador?
01

Quem era Abissa, americano morto durante tentativa de assalto em Salvador?

Imagem - O universo fala sem rodeios hoje (21 de janeiro) e Áries, Virgem, Sagitário e Peixes percebem que não dá mais para adiar
02

O universo fala sem rodeios hoje (21 de janeiro) e Áries, Virgem, Sagitário e Peixes percebem que não dá mais para adiar

Imagem - Uma rodoviária nasce, outra silencia: desavisados, falta de tomada e camelô vazio marcam início da mudança de terminais
03

Uma rodoviária nasce, outra silencia: desavisados, falta de tomada e camelô vazio marcam início da mudança de terminais

Imagem - Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs
04

Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs