Claudia Leitte divulga agenda do Carnaval 2026 e pipoca no Campo Grande fica de fora

Felipe Sena
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 20:46
A cantora Claudia Leitte divulgou a agenda de shows e apresentações para o Carnaval 2026, e chamou atenção para a tradicional pipoca que acontece no circuito Osmar (Campo Grande) e que neste ano ficou de fora do calendário da artista.
A informação foi confirmada por Claudia Leitte em entrevista à imprensa. Apesar de não realizar a apresentação sem cordas, a cantora tem uma rotina intensa de verão com várias apresentações, principalmente privadas, como em camarotes.
Claudia Leitte
Com o tema do Carnaval 2026, “A Feira de Especiarias”, Claudia Leitte se apresenta nos tradicionais blocos Blow Out e Largadinho, além dos camarotes Brahma e Club.
6 de fevereiro (sexta-feira)
Pré-Carnaval de São Luís (MA)
7 de fevereiro (sábado)
Bloco Banda Bicha - Guarulhos (SP)
8 de fevereiro (domingo)
Olinda Beer - Recife (PE)
12 de fevereiro (quinta-feira)
Carnaval de Cajazeiras (PB)
13 de fevereiro (sexta-feira)
Bloco Blow Out - Salvador (BA)
14 de fevereiro (Sábado)
Carnaval de São Luís (MA)
Camarote Brahma - Salvador (BA)
15 de fevereiro (domingo)
Bloco Largadinho - Salvador (BA)
Camarote Club - Salvador (BA)
16 de fevereiro (segunda-feira)
Oba Festival - Votuporanga (SP)
17 de fevereiro (sexta-feira)
Bloco Largadinho - Salvador (BA)