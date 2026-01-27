Acesse sua conta
Britney Spears: Entenda por que a 'Princesa do Pop' parou de fazer shows

Cotada para o evento Todo Mundo no Rio, popstar dos anos 2000 está longe dos palcos desde 2018

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 07:36

Britney Spears pode ser a atração do Todo Mundo no Rio em Copacabana em 2026
Britney Spears pode ser a atração do Todo Mundo no Rio em Copacabana em 2026 Crédito: Reprodução

Se você sente que faz tempo demais que não vê Britney Spears em um palco, não é impressão. A princesa do pop está afastada dos shows ao vivo há mais de sete anos e esse silêncio não foi por acaso, nem escolha artística.

O último show da cantora aconteceu em 21 de outubro de 2018, durante um evento ligado ao Grande Prêmio dos Estados Unidos. Ali, Britney encerrava oficialmente a turnê Piece of Me, projeto que marcou sua fase pós-residência em Las Vegas. 

O afastamento definitivo veio como consequência direta da tutela judicial que controlou a vida da artista por 13 anos. Submetida ao comando do pai, Jamie Spears, Britney afirmou que não voltaria a se apresentar enquanto não tivesse autonomia sobre seu próprio corpo, carreira e dinheiro. Em depoimento à Justiça, descreveu o período como uma experiência traumática, comparável a uma "prisão moderna".

Além do controle financeiro e pessoal, a cantora revelou que não tinha liberdade criativa: era obrigada a repetir coreografias, figurinos e sucessos antigos que já não refletiam quem ela era. O resultado? Um esgotamento profundo. Britney passou a associar turnês a sofrimento, pressão psicológica e perda total de controle, algo que, segundo ela mesma, deixou marcas permanentes.

Com a tutela encerrada em novembro de 2021, muitos fãs acreditaram que o retorno seria apenas questão de tempo. Não foi. Livre legalmente, Britney escolheu outra forma de cura: o afastamento. Em entrevistas e postagens, deixou claro que não sente vontade de voltar à indústria musical como protagonista. Sua relação com a música hoje é distante e mais ligada à composição para outros artistas.

Desde então, lançou apenas um single: "Hold Me Closer", parceria com Elton John. Nada de álbuns, nada de shows. Em 2024, chegou a dizer que jamais pisaria novamente em um palco da indústria tradicional. Dançar em casa e compartilhar vídeos nas redes sociais virou, segundo ela, sua terapia pessoal.

Corre nas redes sociais a especulação de que Britney Spears pode ser a próxima grande atração do evento Todo Mundo no Rio, projeto que já levou Madonna e Lady Gaga à Praia de Copacabana com shows gratuitos e históricos. Até agora, não há confirmação oficial da prefeitura nem dos organizadores, mas o simples boato foi suficiente para causar alvoroço.

O burburinho aumentou depois que o prefeito Eduardo Paes citou Britney entre nomes desejados para futuras edições do evento, ao lado de estrelas como Beyoncé, Rihanna e Adele. Para os fãs, isso bastou para reacender a esperança, mesmo sabendo que a própria cantora já deixou claro que não quer voltar ao ritmo intenso de turnês.

Há, porém, uma brecha. Em postagens recentes, Britney mencionou o desejo de fazer algo pontual, fora dos Estados Unidos, possivelmente no Reino Unido ou na Austrália. Ela também falou sobre a vontade de dividir um palco com o filho, Jayden James, em uma apresentação intimista, com piano.

