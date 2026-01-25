SERÁ QUE VEM AÍ?

Britney Spears pode voltar aos palcos em Copacabana com show gratuito, apontam rumores

Fãs e mercado musical especulam negociação para apresentação histórica no Rio após sinais de retorno da cantora

Heider Sacramento

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 22:35

Britney Spears pode ser atração do Todo Mundo no Rio em 2026 Crédito: Reprodução

Rumores que circulam nos bastidores da indústria musical e nas redes sociais indicam que Britney Spears estaria em negociação para realizar um show gratuito na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em maio de 2026. A apresentação faria parte do projeto Todo Mundo no Rio, que já levou nomes gigantes da música pop ao cartão-postal carioca.

A possibilidade ganhou força depois que a própria artista publicou mensagens enigmáticas sobre um possível retorno aos palcos. Em meio às interações, fãs notaram que Britney demonstrou interesse em voltar a se apresentar, mas descartou, ao menos por enquanto, fazer shows nos Estados Unidos. O movimento foi suficiente para alimentar a expectativa de uma apresentação internacional única, com o Brasil no centro das atenções.

Fontes ligadas ao mercado internacional apontam que conversas estariam em andamento para viabilizar a vinda da cantora ao país. Sem confirmação oficial, a Prefeitura do Rio também entrou no radar das especulações ao interagir com comentários de fãs sobre a possibilidade de Britney ser a próxima grande atração em Copacabana, seguindo o rastro de eventos históricos que já reuniram multidões na orla.

A expectativa é que o anúncio da atração principal do ano dois do Todo Mundo no Rio seja feito na próxima terça-feira (27).

Caso se concretize, o show marcaria um retorno simbólico de Britney Spears aos grandes palcos após anos longe das turnês. Desde o fim da tutela, em 2021, a artista não realizou apresentações desse porte, o que tornaria o espetáculo no Rio um dos momentos mais aguardados da música pop recente.