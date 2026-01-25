Acesse sua conta
Álvaro chega a Salvador para o Festival de Verão, se hospeda no Fasano e se encanta com luxo do hotel

Influenciador veio à capital baiana para o evento, mostrou detalhes da suíte e já confirmou retorno no Carnaval 2026

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 20:09

O Festival de Verão ganhou um visitante animado neste domingo (25). Álvaro desembarcou em Salvador para acompanhar o segundo dia do evento na Arena Festival e aproveitou a passagem pela capital baiana para mostrar aos seguidores onde está hospedado.

Escolhendo o Hotel Fasano, no Centro Histórico, o influenciador dividiu nas redes sociais um tour pela suíte e não escondeu a surpresa com o nível de sofisticação do espaço. Entre elogios à vista e comentários bem-humorados, ele chamou atenção para os detalhes tecnológicos do quarto, principalmente do banheiro, que virou motivo de brincadeira nos stories.

Antes de seguir para os shows, Álvaro também aproveitou a estrutura do hotel. Ele registrou momentos na academia e relaxando na piscina do rooftop, um dos pontos mais disputados do Fasano, com vista direta para a Baía de Todos-os-Santos.

Mesmo com a visita rápida por causa do festival, o criador de conteúdo já deixou claro que a despedida será breve. Nas redes, ele confirmou que retorna para Salvador no Carnaval e reforçou a relação de carinho com a cidade, que já virou destino fixo da sua agenda nos últimos anos.

Tags:

Festival de Verão

