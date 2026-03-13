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'Pet-friendly': 5 cuidados essenciais antes de levar seu cachorro para passear no parque

Passear com o cachorro em parques pode ser saudável e divertido, mas exige alguns cuidados básicos. Veja o que tutores devem observar antes de sair com o pet.

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio
  • Foto do(a) author(a) Henrique Moraes

  • Agência Correio

  • Henrique Moraes

Publicado em 13 de março de 2026 às 21:00

Passear com o cachorro no parque exige cuidados simples para garantir segurança e bem-estar do animal Crédito: Pexels

Levar o cachorro para passear no parque é uma atividade comum entre tutores e pode trazer benefícios para a saúde física e mental dos animais. No entanto, especialistas alertam que alguns cuidados são essenciais antes de sair de casa.

Vacinação em dia, uso de coleira adequada e atenção ao clima são fatores que ajudam a evitar problemas durante o passeio. A preparação correta reduz riscos de doenças, acidentes e situações de estresse para o animal.

Q.I. do cão: veja as raças de cachorros mais inteligentes

Pastor-belga malinois abre a lista dos cães mais inteligentes do mundo. De faro apurado, a raça é excelente para ajudar em investigações policiais, além de proteger casas, locais públicos e pontos comerciais  (Shutterstock) por Shutterstock
O pastor alemão e o pastor belga malinois compartilham semelhanças, mas são distintos em diversos aspectos (Imagem: Julia Malsagova | Shutterstock) por Imagem: Julia Malsagova | Shutterstock
O pastor belga malinois é extremamente inteligente, leal e energético (Imagem: George Trumpeter | Shutterstock) por Imagem: George Trumpeter | Shutterstock
Inteligente e sempre alerta, o pastor belga malinois tem uma natureza protetora e determinada (Imagem: Victoria Antonova | Shutterstock) por Imagem: Victoria Antonova | Shutterstock
Kelpie australiano: cachorro ativo e inteligente, ideal para tutores com muita disposição por Reprodução/Pexels
Kelpie australiano foi criado para ser cão de pastoreio e que fosse resistente o bastante para correr longas distâncias nas fazendas por Pixabay
Kelpie australiano. Eles são cães inteligentes e apegados aos tutores, são obedientes e independentes, mas não devem ficar longos períodos sozinhos e podem ficar entediados com certa facilidade por Reprodução/Pexels
O labrador retriever é uma das raças de cachorro mais populares do mundo (Imagem: Rosa Jay | Shutterstock) por
O labrador retriever é um cachorro inteligente e sociável, ótimo para tutores iniciantes (Imagem: sanjagrujic | Shutterstock) por Imagem: sanjagrujic | Shutterstock
O labrador retriever tem olhos grandes e orelhas caídas que o tornam ainda mais encantador (Imagem: otsphoto | Shutterstock) por
O labrador retriever é um excelente parceiro em trajetos planos e climas mais amenos (Imagem: Radomir Rezny | Shutterstock) por Imagem: Radomir Rezny | Shutterstock
Para manter o bem-estar do labrador retriever, é necessária uma dieta equilibrada (Imagem: Christian Mueller | Shutterstock) por
O border collie é considerado um dos cães mais inteligentes do mundo (Imagem: Arnold.Petersen | Shutterstock) por Imagem: Arnold.Petersen | Shutterstock
O border collie utiliza um olhar fixo e movimentos suaves para conduzir o rebanho (Imagem: Iulia_C | Shutterstock) por Imagem: Iulia_C | Shutterstock
O border collie é considerado o cachorro mais inteligente do mundo (Imagem: LSphotoCZ | Shutterstock) por Imagem: LSphotoCZ | Shutterstock
Os cachorros da raça border collie são conhecidos por sua inteligência e energia infinita (Imagem: Aneta Jungerova | Shutterstock) por
O border collie pode acompanhar tutores em corridas de longa distância (Imagem: Aneta Jungerova | Shutterstock) por Imagem: Aneta Jungerova | Shutterstock
O pastor australiano e o border collie são visualmente parecidos, mas diferentes em vários outros aspectos (Imagem: JKiri | Shutterstock) por Imagem: JKiri | Shutterstock
O golden retriever une inteligência, equilíbrio e uma paciência exemplar com crianças (Imagem: Donamen | Shutterstock) por Imagem: Donamen | Shutterstock
Os filhotes de golden retriever têm olhos expressivos e orelhas caídas que adicionam um toque de doçura à sua aparência (Imagem: Orientgold | Shutterstock) por
O golden retriever é extremamente dócil, obediente e sociável (Imagem: neelsky | Shutterstock) por Imagem: neelsky | Shutterstock
O golden retriever é reconhecido por sua inteligência e gentileza (Imagem: Nikaletto | Shutterstock) por Imagem: Nikaletto | Shutterstock
O golden retriever é um cachorro de temperamento dócil e carinhoso (Imagem: neelsky | Shutterstock) por Imagem: neelsky | Shutterstock
O golden retriever é um cachorro que, devido à inteligência, é muito utilizado como cão-guia (Imagem: Nikaletto | Shutterstock) por Imagem: Nikaletto | Shutterstock
O pastor australiano é conhecido pela inteligência, obediência e enorme disposição (Imagem: kathrineva20 | Shutterstock) por Imagem: kathrineva20 | Shutterstock
Por ser extremamente ativo, o pastor australiano necessita de uma dieta equilibrada e nutritiva (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
O Hovawart é conhecido pela sua lealdade, inteligência e instinto protetor. Ele teve origem na Alemanha e foi desenvolvido para ser cachorro de guarda em fazendas e castelos. por Reprodução: Pixabay
Adestrar o cachorro espanhol é fácil porque ele é um dos mais inteligentes. Por ser obediente e ter uma grande capacidade de aprendizagem, entende rápido os comandos porque fica atento ao treinamento. É um cachorro policial muito competente por Shutterstock
O pastor de Shetland é obediente e muito ligado ao tutor (Imagem: Piotr Piatrouski | Shutterstock) por Imagem: Piotr Piatrouski | Shutterstock
O pastor de Shetland demanda uma alimentação rica em proteínas de qualidade, vitaminas e minerais (Imagem: MirasWonderland | Shutterstock) por Imagem: MirasWonderland | Shutterstock
A raça pastor de Shetland é admirada tanto em competições de beleza e obediência quanto como animal de estimação (Imagem: Piotr Piatrouski | Shutterstock) por Imagem: Piotr Piatrouski | Shutterstock
O cocker spaniel inglês é um cachorro enérgico, alegre e muito ligado à família (Imagem: Sherbak_photo | Shutterstock) por Imagem: Sherbak_photo | Shutterstock
O cocker spaniel é bastante sociável e se adapta bem a diferentes ambientes (Imagem: otsphoto | Shutterstock) por Imagem: otsphoto | Shutterstock
Os cachorros da raça cocker spaniel são alegres e brincalhões (Imagem: otsphoto | Shutterstock) por
O pastor australiano se adapta um pouco melhor a momentos de descanso com o tutor (Imagem: Julia Suhareva | Shutterstock) por Imagem: Julia Suhareva | Shutterstock
Muito inteligente, o pastor australiano precisa de exercícios físicos e mentais regulares (Imagem: Mariya Kuzema | Shutterstock) por Imagem: Mariya Kuzema | Shutterstock
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Pastor-belga malinois abre a lista dos cães mais inteligentes do mundo. De faro apurado, a raça é excelente para ajudar em investigações policiais, além de proteger casas, locais públicos e pontos comerciais  (Shutterstock) por Shutterstock

Passeios regulares contribuem para o bem-estar do cão e fortalecem o vínculo com o tutor. Além disso, a atividade física ajuda a reduzir ansiedade, controlar o peso e estimular o comportamento natural dos animais.

Vacinação e vermifugação devem estar atualizadas

Antes de frequentar parques ou áreas públicas, é fundamental garantir que o cão esteja com a carteira de vacinação atualizada. Esse cuidado protege o animal contra doenças infecciosas comuns em ambientes compartilhados.

Entre as principais vacinas recomendadas estão a polivalente (V8 ou V10), a antirrábica e a vacina contra gripe canina. Elas ajudam a prevenir enfermidades que podem ser transmitidas pelo contato entre animais.

A vermifugação também deve ser realizada periodicamente. Parasitas intestinais podem se espalhar facilmente em locais frequentados por muitos cães.

Veterinários também recomendam manter atenção à higiene e aos cuidados básicos com o ambiente doméstico, semelhantes às orientações usadas para plantas que purificam o ar de sua casa, onde a manutenção regular evita problemas de saúde no ambiente.

Use coleira e guia adequadas

A utilização de coleira e guia é obrigatória em muitos parques e espaços públicos. Além de garantir controle sobre o animal, esse equipamento evita fugas e possíveis conflitos com outros cães.

O tipo de coleira deve ser escolhido conforme o porte e o comportamento do animal. Peitorais costumam ser indicados para cães que puxam muito durante o passeio.

Outro ponto importante é a identificação do pet. Plaquinhas com nome e telefone do tutor ajudam na localização caso o animal se perca.

Observe temperatura e horário do passeio

O horário do passeio influencia diretamente no conforto do animal. Durante dias quentes, o asfalto pode atingir temperaturas capazes de causar queimaduras nas patas dos cães.

Veterinários recomendam passeios no início da manhã ou no final da tarde. Esses períodos costumam apresentar temperaturas mais amenas.

Uma dica simples é encostar a mão no chão por alguns segundos. Se estiver quente demais para a pele humana, provavelmente também estará para as patas do cachorro.

Leve água e esteja atento à hidratação

Assim como os humanos, os cães também precisam manter hidratação adequada durante atividades físicas. Caminhadas mais longas podem aumentar o risco de desidratação.

Por isso, é recomendado levar uma garrafa de água e um recipiente portátil para o pet beber durante o passeio.

Esse cuidado é ainda mais importante em dias quentes ou quando o animal realiza atividades intensas, como correr ou brincar por longos períodos.

  • Leve sempre água fresca
  • Faça pausas durante o passeio
  • Observe sinais de cansaço

Recolha as fezes e respeite o espaço coletivo

Recolher as fezes do animal é uma responsabilidade básica do tutor. Além de ser uma regra em muitos parques, a prática ajuda a manter os espaços públicos limpos e seguros.

As fezes podem transmitir parasitas e doenças, tanto para outros animais quanto para pessoas. Carregar saquinhos para coleta é uma medida simples e demonstra respeito com outros frequentadores do parque

A organização e o cuidado com o ambiente também fazem parte de uma convivência saudável, semelhante a práticas de manutenção doméstica abordadas em conteúdos sobre como salvar plantas morrendo em casa, que destacam a importância de cuidados constantes.

Observe o comportamento do animal

Nem todos os cães se sentem confortáveis em ambientes com muitos estímulos. Parques podem reunir pessoas, bicicletas, crianças e outros animais. Se o cachorro apresentar sinais de medo ou agressividade, o ideal é manter distância e buscar orientação de um veterinário ou adestrador.

Entre os sinais de alerta estão tremores, latidos excessivos, postura defensiva ou tentativa de fuga. Respeitar o ritmo do animal ajuda a tornar o passeio mais seguro e agradável para todos.

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Habitos Saudáveis

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