HÁBITOS SAUDÁVEIS

'Pet-friendly': 5 cuidados essenciais antes de levar seu cachorro para passear no parque

Passear com o cachorro em parques pode ser saudável e divertido, mas exige alguns cuidados básicos. Veja o que tutores devem observar antes de sair com o pet.



Agência Correio

Henrique Moraes

Publicado em 13 de março de 2026 às 21:00

Passear com o cachorro no parque exige cuidados simples para garantir segurança e bem-estar do animal Crédito: Pexels

Levar o cachorro para passear no parque é uma atividade comum entre tutores e pode trazer benefícios para a saúde física e mental dos animais. No entanto, especialistas alertam que alguns cuidados são essenciais antes de sair de casa.

Vacinação em dia, uso de coleira adequada e atenção ao clima são fatores que ajudam a evitar problemas durante o passeio. A preparação correta reduz riscos de doenças, acidentes e situações de estresse para o animal.

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Passeios regulares contribuem para o bem-estar do cão e fortalecem o vínculo com o tutor. Além disso, a atividade física ajuda a reduzir ansiedade, controlar o peso e estimular o comportamento natural dos animais.

Vacinação e vermifugação devem estar atualizadas

Antes de frequentar parques ou áreas públicas, é fundamental garantir que o cão esteja com a carteira de vacinação atualizada. Esse cuidado protege o animal contra doenças infecciosas comuns em ambientes compartilhados.

Entre as principais vacinas recomendadas estão a polivalente (V8 ou V10), a antirrábica e a vacina contra gripe canina. Elas ajudam a prevenir enfermidades que podem ser transmitidas pelo contato entre animais.

A vermifugação também deve ser realizada periodicamente. Parasitas intestinais podem se espalhar facilmente em locais frequentados por muitos cães.

Veterinários também recomendam manter atenção à higiene e aos cuidados básicos com o ambiente doméstico, semelhantes às orientações usadas para plantas que purificam o ar de sua casa, onde a manutenção regular evita problemas de saúde no ambiente.

Use coleira e guia adequadas

A utilização de coleira e guia é obrigatória em muitos parques e espaços públicos. Além de garantir controle sobre o animal, esse equipamento evita fugas e possíveis conflitos com outros cães.

O tipo de coleira deve ser escolhido conforme o porte e o comportamento do animal. Peitorais costumam ser indicados para cães que puxam muito durante o passeio.

Outro ponto importante é a identificação do pet. Plaquinhas com nome e telefone do tutor ajudam na localização caso o animal se perca.

Observe temperatura e horário do passeio

O horário do passeio influencia diretamente no conforto do animal. Durante dias quentes, o asfalto pode atingir temperaturas capazes de causar queimaduras nas patas dos cães.

Veterinários recomendam passeios no início da manhã ou no final da tarde. Esses períodos costumam apresentar temperaturas mais amenas.

Uma dica simples é encostar a mão no chão por alguns segundos. Se estiver quente demais para a pele humana, provavelmente também estará para as patas do cachorro.

Leve água e esteja atento à hidratação

Assim como os humanos, os cães também precisam manter hidratação adequada durante atividades físicas. Caminhadas mais longas podem aumentar o risco de desidratação.

Por isso, é recomendado levar uma garrafa de água e um recipiente portátil para o pet beber durante o passeio.

Esse cuidado é ainda mais importante em dias quentes ou quando o animal realiza atividades intensas, como correr ou brincar por longos períodos.

Leve sempre água fresca

Faça pausas durante o passeio

Observe sinais de cansaço

Recolha as fezes e respeite o espaço coletivo

Recolher as fezes do animal é uma responsabilidade básica do tutor. Além de ser uma regra em muitos parques, a prática ajuda a manter os espaços públicos limpos e seguros.



As fezes podem transmitir parasitas e doenças, tanto para outros animais quanto para pessoas. Carregar saquinhos para coleta é uma medida simples e demonstra respeito com outros frequentadores do parque

A organização e o cuidado com o ambiente também fazem parte de uma convivência saudável, semelhante a práticas de manutenção doméstica abordadas em conteúdos sobre como salvar plantas morrendo em casa, que destacam a importância de cuidados constantes.

Observe o comportamento do animal

Nem todos os cães se sentem confortáveis em ambientes com muitos estímulos. Parques podem reunir pessoas, bicicletas, crianças e outros animais. Se o cachorro apresentar sinais de medo ou agressividade, o ideal é manter distância e buscar orientação de um veterinário ou adestrador.