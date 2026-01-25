Tarot de domingo (25) aponta cura emocional e decisões mais conscientes para todos os signos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 06:00
O domingo 25 chega com uma energia mais introspectiva e acolhedora. De acordo com o tarot e os astros, o dia favorece o descanso, o cuidado emocional e conversas sinceras. As cartas indicam fechamento de ciclos internos e preparação para novos começos.
Áries
A carta A Força pede controle emocional e paciência. O domingo favorece diálogos maduros e decisões mais conscientes.
Touro
O tarot traz A Imperatriz, sinal de afeto e bem-estar. Um dia ideal para cuidar de si, da casa e das relações mais próximas.
Gêmeos
A carta O Julgamento indica tomadas de consciência. Algo fica mais claro e ajuda a definir próximos passos. Os astros favorecem reconciliações.
Câncer
O tarot revela O Mundo, simbolizando fechamento de ciclos e sensação de completude. O domingo traz paz emocional e clareza.
Leão
A carta O Papa indica aconselhamento e reflexão. O dia favorece conversas profundas e aprendizados importantes.
Tarot
Virgem
O tarot traz O Enforcado, sugerindo mudança de perspectiva. O domingo pede desaceleração e menos controle sobre situações externas.
Libra
A carta Justiça aponta equilíbrio e responsabilidade emocional. Bom momento para alinhar sentimentos e expectativas.
Escorpião
O tarot mostra A Lua, indicando sensibilidade elevada. O domingo pede cuidado com pensamentos negativos e atenção à intuição.
Sagitário
A carta O Carro indica planejamento e foco. O dia favorece decisões sobre a próxima semana e metas pessoais.
Capricórnio
O tarot revela O Eremita, sinal de introspecção. Um domingo ideal para silêncio, descanso e reorganização interna.
Aquário
A carta O Mago traz clareza mental e novas ideias. O domingo favorece planejamentos criativos e conversas produtivas.
Peixes
O tarot apresenta A Estrela, indicando cura emocional e esperança. O dia favorece fé, espiritualidade e conexão com o que faz bem.