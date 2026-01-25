ASTROLOGIA

Tarot de domingo (25) aponta cura emocional e decisões mais conscientes para todos os signos

Tarot e astrologia indicam um domingo voltado ao equilíbrio emocional, reconexões afetivas e planejamento para a nova semana

Heider Sacramento

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 06:00

Tarot Crédito: Shutterstock

O domingo 25 chega com uma energia mais introspectiva e acolhedora. De acordo com o tarot e os astros, o dia favorece o descanso, o cuidado emocional e conversas sinceras. As cartas indicam fechamento de ciclos internos e preparação para novos começos.

Áries

A carta A Força pede controle emocional e paciência. O domingo favorece diálogos maduros e decisões mais conscientes.

Touro

O tarot traz A Imperatriz, sinal de afeto e bem-estar. Um dia ideal para cuidar de si, da casa e das relações mais próximas.

Gêmeos

A carta O Julgamento indica tomadas de consciência. Algo fica mais claro e ajuda a definir próximos passos. Os astros favorecem reconciliações.

Câncer

O tarot revela O Mundo, simbolizando fechamento de ciclos e sensação de completude. O domingo traz paz emocional e clareza.

Leão

A carta O Papa indica aconselhamento e reflexão. O dia favorece conversas profundas e aprendizados importantes.

Tarot 1 de 24

Virgem

O tarot traz O Enforcado, sugerindo mudança de perspectiva. O domingo pede desaceleração e menos controle sobre situações externas.

Libra

A carta Justiça aponta equilíbrio e responsabilidade emocional. Bom momento para alinhar sentimentos e expectativas.

Escorpião

O tarot mostra A Lua, indicando sensibilidade elevada. O domingo pede cuidado com pensamentos negativos e atenção à intuição.

Sagitário

A carta O Carro indica planejamento e foco. O dia favorece decisões sobre a próxima semana e metas pessoais.

Capricórnio

O tarot revela O Eremita, sinal de introspecção. Um domingo ideal para silêncio, descanso e reorganização interna.

Aquário

A carta O Mago traz clareza mental e novas ideias. O domingo favorece planejamentos criativos e conversas produtivas.

Peixes