BBB 26: Ana Paula Renault detona sister e sobe o tom após conversa na casa

Jornalista critica postura da advogada no jogo, chama a sister de covarde e diz que ela será sua prioridade em uma próxima indicação

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 21:10

Ana Paula Renault critica Jordana e diz que a sister será seu alvo no BBB26 Crédito: Reprodução/Globoplay

A tensão entre Ana Paula Renault e Jordana ganhou novos capítulos no BBB 26. Em conversa com Samira na tarde deste domingo, a jornalista deixou claro o incômodo com a postura da advogada dentro do jogo e afirmou que já a enxerga como um alvo direto para o Paredão.

Durante o papo, Ana Paula relembrou situações recentes da dinâmica da casa e disse que a escolha de Jordana em momentos decisivos escancarou de que lado ela está. Para a jornalista, a atitude foi determinante para definir sua estratégia a partir de agora e influenciar futuras indicações.

Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo

Samira também comentou uma conversa que teve com Jordana, na qual a sister teria insinuado estar sendo manipulada, sem citar nomes. A fala irritou ainda mais Ana Paula, que interpretou o comportamento como falta de coragem para se posicionar de forma clara no jogo.

Sem poupar palavras, a veterana criticou a postura da advogada e afirmou que a sister evita se comprometer pensando na repercussão fora da casa. O desabafo reforça que o clima entre as duas está longe de ser resolvido e promete render novos embates ao longo da temporada.

