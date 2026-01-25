EXPOSIÇÃO

Foto íntima de Fiuk com loira reacende polêmica envolvendo ex-amante de Neymar

Cliques sem legenda revelam clima de romance com Fernanda Campos, influenciadora que já esteve no centro de um escândalo envolvendo o jogador

Heider Sacramento

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 21:52

Foto de Fiuk com Fernanda Campos viraliza e reacende polêmica ligada a Neymar Crédito: Reprodução

Uma sequência de fotos publicada por Fiuk nas redes sociais foi o suficiente para movimentar a internet neste sábado (24). O cantor apareceu deitado na cama ao lado de uma mulher loira em clima de intimidade, sem legendas ou marcações, o que rapidamente despertou a curiosidade dos seguidores.

Pouco depois da repercussão, internautas identificaram a mulher como Fernanda Campos, influenciadora digital que já participou de A Fazenda e ganhou projeção nacional ao afirmar ter vivido um affair com Neymar em um episódio que abalou o relacionamento do jogador com Bruna Biancardi.

Fiuk surgiu na cama com loira misteriosa 1 de 15

A confirmação veio após a identificação pelas tatuagens. Segundo informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, a assessoria de Fernanda confirmou que ela passou o fim de semana com Fiuk, alimentando rumores de um possível envolvimento entre os dois.

Fiuk não comentou publicamente sobre o status da relação, mas as imagens foram interpretadas como um indício de romance. A exposição reacendeu também discussões sobre o caso envolvendo Neymar, que voltou a ser citado nas redes com a circulação das fotos.