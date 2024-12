PRESSÃO ESTÉTICA

Britney Spears desabafa sobre comentários em relação ao seu corpo: ‘Minha tristeza é grave’

Cantora refletiu sobre a pressão estética nas redes sociais nesta sexta (20)

Elis Freire

Publicado em 20 de dezembro de 2024 às 19:42

Britney Spears Crédito: Redes sociais

A cantora Britney Spears, de 43 anos, desabafou em suas redes sociais nesta sexta-feira (20), após receber comentários maldosos sobre o seu corpo em vídeo em que apareceu dançando de biquíni nesta quinta (19). A artista pop contou sobre sua relação com a comida e sobre a pressão estética que recebe nas redes sociais.

“Tirei o vídeo de mim dançando porque muitas pessoas disseram tantas coisas ruins… se elas soubessem o quanto minha tristeza é grave”, escreveu a artista na legenda de um post onde publicou memes e fotografias em sequência.

No vídeo publicado em seu perfil do Instagram ela pediu antecipadamente que os internautas não rissem dela, com medo das reações sobre o seu corpo. “Não riam de mim !!! Eu não tinha um novo traje de banho há tempo. Eu estava tipo: ‘Deveria dançar?’. Eu pensei que estava bonito, isso na verdade é engraçado”, escreveu abaixo do vídeo em que se exibe com um biquíni branco.

A loira dona do hit “Toxic” desabafou e disse estar cansada de ouvir coisas ruins na internet. “Fico triste quando as pessoas dizem coisas ruins sobre mim. Estou tão cansada de ouvir as pessoas dizerem que estão preocupadas e que se você não gosta do jeito que eu me movimento, vá se foder e não assista”, disparou Britney.

A artista manteve o vídeo alvo de críticas no Instagram, com os comentários desativados, mas apagou o vídeo das demais redes sociais.

Assista:

Relação conturbada com a comida

Ainda nesta sexta (20), a artista comentou sobre sua relação com a comida. Segundo ela, após uma semana de jejum, finalmente se permitiu comer algo que tinha desejo: um cheeseburger com um pão alto, queijo suíço branco e bacon.