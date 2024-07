BRIGA DE GIGANTES

Ozzy Osbourne pede desculpas após criticar Britney Spears

O cantor Ozzy Osbourne pediu desculpas a Britney Spears após falar que estava "farto de ver a pobre e velha Britney Spears no YouTube". Tanto a fala polêmica como o pedido de desculpas foram realizados em episódios do podcast The Osbournes.