FUNK, PAGODE E AGORA R&B

'A gente pode quebrar barreiras, abrir espaço e ser respeitada': Ludmilla fala sobre o impacto do Numanice e nova fase musical

Cantora se apresenta neste sábado (12) em Salvador para últimos shows do projeto em 2025

Luiza Gonçalves

Publicado em 11 de julho de 2025 às 09:00

Ludmilla em novo single Paraíso Crédito: Divulgação/@stefflima

O projeto Numanice é, sem dúvidas, um marco na carreira da cantora carioca Ludmilla. Com o primeiro volume lançado em 2020, a série de três álbuns lançou-a aos vocais do pagode, celebrando a música romântica brasileira, somando meio milhão de espectadores e 3,5 bilhões de streams até aqui, e posicionando-a como uma das principais cantoras do pagode na atualidade. >

“É uma conquista gigante. O pagode é um gênero que sempre foi muito masculino, então chegar onde eu cheguei e ser reconhecida como uma das principais vozes mostra que a gente pode quebrar barreiras, abrir espaço e ser respeitada. O Numanice não é só um projeto musical, é um movimento que representa a força da mulher negra e periférica dentro do cenário musical. Isso me enche de orgulho e responsabilidade”, afirmou Ludmilla ao CORREIO sobre o trabalho trilhado nos últimos cinco anos.>

Em 2025, Ludmilla segue uma agenda de shows que finaliza a turnê do Numanice #3, lançado em fevereiro de 2024, e que no ano passado ultrapassou o faturamento de R$ 185 milhões. A próxima apresentação será em Salvador, neste sábado (12), a partir das 16h, no WET, e segue para suas últimas apresentações no Rio de Janeiro. A capital baiana já recebeu shows do Numanice anteriormente, com destaque para a edição de 2022, que reuniu 30 mil pessoas no WET e foi considerada pela cantora o primeiro grande público do projeto até então.>

Essa é a segunda apresentação do Numanice #3 em Salvador, e a cantora não esconde o afeto pelo estado. “Eu amo muito a Bahia. Vivi momentos muito especiais aí, como os trios elétricos no Carnaval, a estreia da turnê, o encontro com a Beyoncé… Salvador tem uma energia única, é um dos lugares onde mais me sinto em casa”, declara.>

São 10 meses de estrada, trabalhando o disco pelas capitais brasileiras e destinos internacionais como Lisboa e Miami, num período marcado por desafios, transformações e alegrias, pontua Ludmilla, que acredita ter elevado o nível de tudo neste álbum, das sonoridades até a experiência do público, utilizando a música também como ferramenta de transformação social. “Além de levar alegria e cultura, a gente conseguiu impactar diretamente milhares de vidas com ações sociais reais. Para mim, ser artista é muito mais que subir no palco, é usar essa visibilidade para fazer o bem, ajudar quem precisa e transformar a comunidade”, pontua.>

Buscando respeitar a história do pagode, mas sem abrir mão da própria identidade, esses três álbuns foram de pesquisa, escuta, mas também de ousadia, “pra trazer um frescor sem perder a essência”, garante.>

Nova fase>

Em meio a essa celebração do pagode, Ludmilla também vive um momento de virada na vida pessoal e profissional. Uma das mudanças, que chegou em paralelo à turnê, foi o nascimento de Zuri, em maio, sua primeira filha com Brunna Gonçalves, marcando uma nova fase entre maternidade e palcos. “A maternidade é, sem dúvida, a experiência mais linda da minha vida. A Zuri chegou transformando tudo. Me trouxe uma sensibilidade nova, um olhar ainda mais cuidadoso com tudo e todos ao meu redor. Hoje, eu subo no palco com um coração ainda mais cheio de amor, e acho que isso transborda no show, na forma como eu me conecto com a equipe, com o público. Ser mãe me deu mais força, mais propósito”, partilha.>

Este ano também será marcado por mais uma transição musical, com a previsão de um novo álbum da cantora, dessa vez focado em R&B, para o segundo semestre. “Esse novo álbum é um sonho que vem se realizando. Ele é um mergulho profundo no pop e no R&B, dois gêneros que sempre fizeram parte da minha essência como artista. Estou construindo esse projeto com muito amor, com um time incrível. Foi a primeira vez que trabalhei com campings de composição, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos”, revela, animada.>

O álbum foi gravado no Westlake Studio, em West Hollywood, na Califórnia, com produção de nomes como London on da Track, Los Hendrix, Max Gousse e Poo Bear, e teve seu primeiro single, "Paraíso", lançado no início de junho.>