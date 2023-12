Pai de Britney Spears tem perna amputada após grave infecção, diz site

Jamie Spears, pai da cantora Britney Spears, teve sua perna amputada há um mês após desenvolver uma infecção grave na perna. As informações são do site TMZ, publicadas nesta terça-feira, 5



Conforme a publicação, Jamie teria passado por cinco cirurgias para conter a infecção, mas nenhuma foi bem-sucedida. Depois de ficar semanas no hospital, os médicos decidiram que a melhor opção seria amputar o membro inferior.



Em outubro, o site Page Six informou que Jamie Spears ficou internado em estado grave e precisou passar por operações após uma infecção. Mais destalhes do diagnóstico não foram divulgados