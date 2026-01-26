VEM OU NÃO VEM?

Tudo o que se sabe até agora sobre o possível show de Britney Spears em Copacabana

Rumores sobre apresentação gratuita em 2026 agitam fãs, mas negociações ainda seguem sem confirmação oficial

Heider Sacramento

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 21:26

Britney Spears pode ser a atração do Todo Mundo no Rio em Copacabana em 2026 Crédito: Reprodução

A possibilidade de Britney Spears fazer um show gratuito na praia de Copacabana virou um dos assuntos mais comentados do momento e reacendeu a esperança dos fãs brasileiros. O nome da cantora passou a circular como aposta internacional para a próxima edição do projeto Todo Mundo no Rio, evento que já levou Madonna e Lady Gaga para apresentações históricas no cartão-postal carioca.

As informações iniciais indicam que a Prefeitura do Rio vinha avaliando nomes de peso para 2026, mas só avançou após garantir um patrocinador capaz de bancar um cachê internacional. Com isso, Britney Spears teria ganhado força nos bastidores e passou a ser tratada como favorita para a data marcada no início de maio. A expectativa é de que o anúncio oficial da atração principal aconteça nos próximos dias.

Apesar da repercussão intensa nas redes sociais, ainda não existe contrato assinado. Veículos nacionais apontam que há conversas em andamento, mas que nenhum acordo foi fechado até agora. A organização do Todo Mundo no Rio, por sua vez, negou qualquer negociação em curso e afirmou que todas as informações oficiais serão divulgadas apenas pelos canais do projeto, no momento adequado.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, também comentou os boatos e disse que não tem detalhes confirmados sobre a atração internacional, reforçando o clima de mistério em torno do evento.

Longe dos palcos desde 2018, Britney Spears vive um período de afastamento da indústria musical após enfrentar anos conturbados, incluindo o fim da tutela exercida pelo pai. Recentemente, a cantora afirmou que não pretende voltar a fazer shows nos Estados Unidos, mas deixou em aberto a possibilidade de apresentações fora do país, o que alimenta ainda mais a expectativa em torno do Brasil.