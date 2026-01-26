Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tudo o que se sabe até agora sobre o possível show de Britney Spears em Copacabana

Rumores sobre apresentação gratuita em 2026 agitam fãs, mas negociações ainda seguem sem confirmação oficial

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 21:26

Britney Spears pode ser a atração do Todo Mundo no Rio em Copacabana em 2026
Britney Spears pode ser a atração do Todo Mundo no Rio em Copacabana em 2026 Crédito: Reprodução

A possibilidade de Britney Spears fazer um show gratuito na praia de Copacabana virou um dos assuntos mais comentados do momento e reacendeu a esperança dos fãs brasileiros. O nome da cantora passou a circular como aposta internacional para a próxima edição do projeto Todo Mundo no Rio, evento que já levou Madonna e Lady Gaga para apresentações históricas no cartão-postal carioca.

As informações iniciais indicam que a Prefeitura do Rio vinha avaliando nomes de peso para 2026, mas só avançou após garantir um patrocinador capaz de bancar um cachê internacional. Com isso, Britney Spears teria ganhado força nos bastidores e passou a ser tratada como favorita para a data marcada no início de maio. A expectativa é de que o anúncio oficial da atração principal aconteça nos próximos dias.

Apesar da repercussão intensa nas redes sociais, ainda não existe contrato assinado. Veículos nacionais apontam que há conversas em andamento, mas que nenhum acordo foi fechado até agora. A organização do Todo Mundo no Rio, por sua vez, negou qualquer negociação em curso e afirmou que todas as informações oficiais serão divulgadas apenas pelos canais do projeto, no momento adequado.

Britney Spears

Britney Spears por Divulgação
Britney Spears na apresentação icônica do VMA de 2001 por AP Photo/Beth A. Keiser
Britney Spears por Redes sociais
Ex de Britney Spears lança livro de memórias e afirma que ela "precisa de ajuda" por Divulgação
Fantasy Britney Spears por Reprodução
Britney Spears viraliza ao fugir de encontro desastroso em restaurante por Reprodução/Instagram
Britney Spears (2 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Livro de memórias de Britney Spears, "The Woman in Me", lançado em 2023 por Shutterstock
Ben Affleck e Britney Spears por Reprodução
Jamie Spears e Britney por Reprodução
Casa da infância de Britney Spears por Nicole Pittman / Reprodução
O livro de memórias de Britney Spears foi lançado na última terça-feira (24) por Reprodução
Britney Spears e marido por Redes sociais
Ex-marido de Britney Spears diz que flagrou cantora aos beijos com a dançarina Teresa Espinosa por Reprodução/Facebook /Teresa Espinosa
Britney Spears posa com os filhos, Sean e Jayden por reprodução Instagram
Britney Spears e Sam Asghari anunciaram no Instagram que estão noivos por reprodução Instagram
1 de 16
Britney Spears por Divulgação

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, também comentou os boatos e disse que não tem detalhes confirmados sobre a atração internacional, reforçando o clima de mistério em torno do evento.

Longe dos palcos desde 2018, Britney Spears vive um período de afastamento da indústria musical após enfrentar anos conturbados, incluindo o fim da tutela exercida pelo pai. Recentemente, a cantora afirmou que não pretende voltar a fazer shows nos Estados Unidos, mas deixou em aberto a possibilidade de apresentações fora do país, o que alimenta ainda mais a expectativa em torno do Brasil.

Antes do nome de Britney ganhar destaque, outros artistas internacionais chegaram a ser cogitados para o evento, como Shakira. Por enquanto, o possível show em Copacabana segue no campo das especulações, mas já é suficiente para mobilizar fãs, dominar as redes sociais e manter o público atento a qualquer novo sinal vindo do Rio.

Leia mais

Imagem - Xanddy fala de amor, família e liberdade ao relembrar 20 anos com Carla Perez: 'Foi aquele furacão'

Xanddy fala de amor, família e liberdade ao relembrar 20 anos com Carla Perez: 'Foi aquele furacão'

Imagem - BBB 26: Parcial da enquete aponta rejeição elevada e deixa participante à beira da eliminação

BBB 26: Parcial da enquete aponta rejeição elevada e deixa participante à beira da eliminação

Imagem - Cariúcha comunica saída do SBT e decisão pega direção de surpresa após férias

Cariúcha comunica saída do SBT e decisão pega direção de surpresa após férias

Tags:

Copacabana Britney Spears

Mais recentes

Imagem - Lauana abre o coração e explica decisão de maternidade solo: ‘Escolhi seguir com independência’

Lauana abre o coração e explica decisão de maternidade solo: ‘Escolhi seguir com independência’
Imagem - Xanddy fala de amor, família e liberdade ao relembrar 20 anos com Carla Perez: 'Foi aquele furacão'

Xanddy fala de amor, família e liberdade ao relembrar 20 anos com Carla Perez: 'Foi aquele furacão'
Imagem - A Chave domina o Baralho Cigano desta terça-feira (27 de janeiro): soluções se revelam no momento certo

A Chave domina o Baralho Cigano desta terça-feira (27 de janeiro): soluções se revelam no momento certo

MAIS LIDAS

Imagem - Enquete BBB 26: Leandro, Matheus ou Brígido, quem deve ser eliminado no Paredão?
01

Enquete BBB 26: Leandro, Matheus ou Brígido, quem deve ser eliminado no Paredão?

Imagem - Nubank emite comunicado após boatos de falência
02

Nubank emite comunicado após boatos de falência

Imagem - Detento na Bahia tira 880 na redação do Enem para pessoas privadas de liberdade
03

Detento na Bahia tira 880 na redação do Enem para pessoas privadas de liberdade

Imagem - Fim do mistério: Schumacher melhora, troca vida na cama por cadeira de rodas e já assiste a corridas de Fórmula 1
04

Fim do mistério: Schumacher melhora, troca vida na cama por cadeira de rodas e já assiste a corridas de Fórmula 1