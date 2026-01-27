SERÁ?

BBB 26: Marcia Sensitiva faz previsão sobre final e surpreende com favoritos ao prêmio

Astróloga avalia participantes, fala sobre favoritos e indica possível desfecho do jogo

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 09:47

Marcia Sensitiva no Big Show Crédito: Gshow/Reprodução

Marcia Sensitiva fez uma série de previsões sobre os rumos do BBB 26 e surpreendeu ao falar sobre a final do reality. A astróloga analisou numerologicamente alguns brothers e afirmou que a disputa decisiva pelo prêmio de R$ 5,4 milhões deve ter apenas Veteranos. Convidada do Big Show da madrugada desta terça-feira (27), ela destacou quatro nomes como favoritos.

Em conversa com Ana Clara e Ed Gama, Marcia citou Alberto Cowboy, Ana Paula Renault, Babu Santana e Sarah Andrade como os participantes com energia mais favorável no jogo até o momento. Segundo ela, a leitura dos números indicou uma fase positiva para esses competidores dentro da casa.

Entre os nomes apontados, Cowboy e Ana Paula foram destacados como fortes candidatos à vitória. "Eu fiz a numerologia de quem está bem. Se for bem, se jogar bem, pode ganhar. O Cowboy é um deles. Pela numerologia, a Ana Paula está e ele também está", afirmou a sensitiva durante a atração exibida no Gshow.

Na sequência, Marcia incluiu Sarah Andrade entre os possíveis destaques da edição. Para ela, o simples fato de a sister estar no BBB 26 já representa um momento positivo em sua trajetória. "Está bom para a Sarah que ela está dentro do Big Brother. De qualquer forma, está bom", avaliou.

Babu Santana também entrou na lista de possíveis finalistas. Na visão da astróloga, o ator tem chances reais de avançar na disputa, mas ainda precisa se posicionar mais estrategicamente no jogo. "O Babu, se ele jogar, ele tem chance. Está muito bonzinho", comentou.

Além das previsões sobre o reality, Marcia Sensitiva revelou uma curiosidade envolvendo Marcelo Alves, participante do grupo Pipoca. Segundo ela, os dois se encontraram por acaso antes do início do programa, durante uma viagem a Recife.

A sensitiva contou que estava na cidade para ministrar uma palestra quando dividiu um elevador com Marcelo, que se apresentou como fã e pediu uma foto. Na ocasião, ela teve uma forte intuição sobre o futuro do brother. "Eu pus a mão nele e falei: ‘2026 vai ser um ano maravilhoso para você. Você vai sair do baú’. Eu só não sabia qual era", relatou.