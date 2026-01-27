Acesse sua conta
BBB 26: Marcia Sensitiva faz previsão sobre final e surpreende com favoritos ao prêmio

Astróloga avalia participantes, fala sobre favoritos e indica possível desfecho do jogo

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 09:47

Marcia Sensitiva no Big Show
Marcia Sensitiva no Big Show

Marcia Sensitiva fez uma série de previsões sobre os rumos do BBB 26 e surpreendeu ao falar sobre a final do reality. A astróloga analisou numerologicamente alguns brothers e afirmou que a disputa decisiva pelo prêmio de R$ 5,4 milhões deve ter apenas Veteranos. Convidada do Big Show da madrugada desta terça-feira (27), ela destacou quatro nomes como favoritos.

Em conversa com Ana Clara e Ed Gama, Marcia citou Alberto Cowboy, Ana Paula Renault, Babu Santana e Sarah Andrade como os participantes com energia mais favorável no jogo até o momento. Segundo ela, a leitura dos números indicou uma fase positiva para esses competidores dentro da casa.

Veteranos do BBB 26

Saran Andrade por Divulgação
Alberto Cowboy por Divulgação
Jonas Sulzbach por Divulgação
Sol Vega por Divulgação
Babu Santana por Divulgação
Ana Paula Renault por Divulgação
1 de 6
Saran Andrade por Divulgação

Entre os nomes apontados, Cowboy e Ana Paula foram destacados como fortes candidatos à vitória. "Eu fiz a numerologia de quem está bem. Se for bem, se jogar bem, pode ganhar. O Cowboy é um deles. Pela numerologia, a Ana Paula está e ele também está", afirmou a sensitiva durante a atração exibida no Gshow.

Na sequência, Marcia incluiu Sarah Andrade entre os possíveis destaques da edição. Para ela, o simples fato de a sister estar no BBB 26 já representa um momento positivo em sua trajetória. "Está bom para a Sarah que ela está dentro do Big Brother. De qualquer forma, está bom", avaliou.

Babu Santana também entrou na lista de possíveis finalistas. Na visão da astróloga, o ator tem chances reais de avançar na disputa, mas ainda precisa se posicionar mais estrategicamente no jogo. "O Babu, se ele jogar, ele tem chance. Está muito bonzinho", comentou.

Márcia Sensitiva

Márcia Sensitiva por Reprodução
Márcia Sensitiva é internada para cirurgia por Reprodução / Redes sociais
Márcia Sensitiva por Reprodução
Márcia Sensitiva por Reprodução
Marcia Sensitiva no "Avisa Lá que Eu Vou", comandado por Paulo Vieira por Reprodução
Márcia Sensitiva por Reprodução
1 de 6
Márcia Sensitiva por Reprodução

Além das previsões sobre o reality, Marcia Sensitiva revelou uma curiosidade envolvendo Marcelo Alves, participante do grupo Pipoca. Segundo ela, os dois se encontraram por acaso antes do início do programa, durante uma viagem a Recife.

A sensitiva contou que estava na cidade para ministrar uma palestra quando dividiu um elevador com Marcelo, que se apresentou como fã e pediu uma foto. Na ocasião, ela teve uma forte intuição sobre o futuro do brother. "Eu pus a mão nele e falei: ‘2026 vai ser um ano maravilhoso para você. Você vai sair do baú’. Eu só não sabia qual era", relatou.

Por fim, Marcia destacou que, independentemente do resultado no BBB 26, Marcelo já deve sair beneficiado pela visibilidade do programa. "Ganhando ou não, é um BBB. É uma projeção que não tem palavras", concluiu.

Bbb Globo Márcia Sensitiva Reality Show Reality bbb 26 Astrologia big Brother Brasil Bbb26

