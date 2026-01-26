Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Segundo Sincerão do BBB 26 tem participação do público, clima tenso e gosma na casa

Dinâmica escolhida por votação colocou participantes em situações constrangedoras e rendeu acusações diretas durante a noite

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 23:09

Segundo Sincerão do BBB 26 tem acusações diretas e banho de gosma Crédito: Reprodução/TV Globo

O segundo Sincerão do BBB 26, exibido na noite desta segunda-feira, contou com a participação direta do público de casa e elevou a tensão no reality. Por meio de votação, os telespectadores definiram os temas que seriam usados pelos participantes durante a dinâmica, marcada por acusações, constrangimento e banhos de gosma.

Ao todo, oito temas foram escolhidos pelo público para movimentar o jogo. Entre eles estavam quem é o mais falso, o mais inútil, o mais manipulador, o mais leva e traz, o menos confiável, o mais influenciável, o mais chato e o mais vtzeiro.

Participantes do BBB 26

Ana Paula Renault  por Manoella Mello/TV Globo
Paulo Augusto  por Manoella Mello/TV Globo
Milena  por Manoella Mello/TV Globo
Maxiane  por Manoella Mello/TV Globo
Jordana  por Manoella Mello/TV Globo
Marciele  por Manoella Mello/TV Globo
Aline Campos  por Manoella Mello/TV Globo
Breno  por Manoella Mello/TV Globo
Brigido  por Manoella Mello/TV Globo
Juliano Floss  por Manoella Mello/TV Globo
Babu Santana  por Manoella Mello/TV Globo
Solange Couto por Manoella Mello/TV Globo
Sol Vega  por Manoella Mello/TV Globo
Sarah Andrade  por Manoella Mello/TV Globo
Edilson Capetinha  por Manoella Mello/TV Globo
Alberto Cowboy  por Manoella Mello/TV Globo
Chaiany  por Manoella Mello/TV Globo
Leandro  por Manoella Mello/TV Globo
Gabriela  por Manoella Mello/TV Globo
Jonas Sulzbach por Manoella Mello/TV Globo
Matheus  por Manoella Mello/TV Globo
Samira  por Manoella Mello/TV Globo
Marcelo  por Manoella Mello/TV Globo
1 de 23
Ana Paula Renault  por Manoella Mello/TV Globo

Antes do início, o apresentador Tadeu Schmidt colocou em uma urna os nomes dos protagonistas da semana Ana Paula, Alberto Cowboy, Sarah, Leandro, Matheus, Brigido, Jonas e Babu. Os temas foram usados em ordem do menos votado ao mais votado, e a cada rodada um participante era sorteado para apontar outro brother ou sister.

O jogo começou com o tema quem é o mais vtzeiro. Sarah foi a primeira sorteada e escolheu Juliano Floss. Vendados, os participantes aguardaram a escolha, e o indicado teve a chance de adivinhar quem o apontou. Juliano errou o palpite e acabou levando um banho de gosma.

Na sequência, o tema quem é o mais chato entrou em cena. Alberto Cowboy foi o sorteado da vez e apontou Leandro. Assim como na rodada anterior, o participante não conseguiu acertar quem o indicou e também foi banhado com gosma, arrancando reações da casa.

Leia mais

Imagem - Gabriela confronta Babu sobre afastamento e ator reage após discussão no jogo

Gabriela confronta Babu sobre afastamento e ator reage após discussão no jogo

Imagem - Tudo o que se sabe até agora sobre o possível show de Britney Spears em Copacabana

Tudo o que se sabe até agora sobre o possível show de Britney Spears em Copacabana

Imagem - Xanddy fala de amor, família e liberdade ao relembrar 20 anos com Carla Perez: 'Foi aquele furacão'

Xanddy fala de amor, família e liberdade ao relembrar 20 anos com Carla Perez: 'Foi aquele furacão'

Tags:

bbb 26

Mais recentes

Imagem - Gabriela confronta Babu sobre afastamento e ator reage após discussão no jogo

Gabriela confronta Babu sobre afastamento e ator reage após discussão no jogo
Imagem - Dinamarca pede a funcionários que desliguem o Bluetooth para evitar espionagem dos EUA; entenda os riscos

Dinamarca pede a funcionários que desliguem o Bluetooth para evitar espionagem dos EUA; entenda os riscos
Imagem - Tudo o que se sabe até agora sobre o possível show de Britney Spears em Copacabana

Tudo o que se sabe até agora sobre o possível show de Britney Spears em Copacabana

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura inaugura viaduto e garante reduzir em até 30% o fluxo de veículos na região do Iguatemi
01

Prefeitura inaugura viaduto e garante reduzir em até 30% o fluxo de veículos na região do Iguatemi

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (26 de janeiro): os signos ganham clareza para aprender, ajustar e avançar
02

Cor e número da sorte de hoje (26 de janeiro): os signos ganham clareza para aprender, ajustar e avançar

Imagem - Áries, Virgem e Capricórnio: intuição em alta e decisões silenciosas até o fim de janeiro
03

Áries, Virgem e Capricórnio: intuição em alta e decisões silenciosas até o fim de janeiro

Imagem - Áries, Libra e Peixes têm virada poderosa nas finanças a partir de hoje (25 de janeiro)
04

Áries, Libra e Peixes têm virada poderosa nas finanças a partir de hoje (25 de janeiro)