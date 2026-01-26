REALITY SHOW

Segundo Sincerão do BBB 26 tem participação do público, clima tenso e gosma na casa

Dinâmica escolhida por votação colocou participantes em situações constrangedoras e rendeu acusações diretas durante a noite

Heider Sacramento

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 23:09

Segundo Sincerão do BBB 26 tem acusações diretas e banho de gosma Crédito: Reprodução/TV Globo

O segundo Sincerão do BBB 26, exibido na noite desta segunda-feira, contou com a participação direta do público de casa e elevou a tensão no reality. Por meio de votação, os telespectadores definiram os temas que seriam usados pelos participantes durante a dinâmica, marcada por acusações, constrangimento e banhos de gosma.

Ao todo, oito temas foram escolhidos pelo público para movimentar o jogo. Entre eles estavam quem é o mais falso, o mais inútil, o mais manipulador, o mais leva e traz, o menos confiável, o mais influenciável, o mais chato e o mais vtzeiro.

Participantes do BBB 26 1 de 23

Antes do início, o apresentador Tadeu Schmidt colocou em uma urna os nomes dos protagonistas da semana Ana Paula, Alberto Cowboy, Sarah, Leandro, Matheus, Brigido, Jonas e Babu. Os temas foram usados em ordem do menos votado ao mais votado, e a cada rodada um participante era sorteado para apontar outro brother ou sister.

O jogo começou com o tema quem é o mais vtzeiro. Sarah foi a primeira sorteada e escolheu Juliano Floss. Vendados, os participantes aguardaram a escolha, e o indicado teve a chance de adivinhar quem o apontou. Juliano errou o palpite e acabou levando um banho de gosma.