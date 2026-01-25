Acesse sua conta
Marido de Larissa Manoela é detonado após elogiar Matheus no BBB 26

Comentário de André Luiz Frambach sobre participante gerou reação negativa nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 13:09

Larissa Manoela e André Luiz Frambach
Larissa Manoela e André Luiz Frambach Crédito: Reprodução/Instagram

Marido de Larissa Manoela, André Luiz Frambach virou alvo de críticas nas redes sociais após elogiar Matheus Moreira no BBB 26. O participante tem sido apontado como um dos mais rejeitados da edição, depois de ser acusado de reproduzir falas consideradas preconceituosas dentro do reality da Globo.

A polêmica começou após o ator comentar sobre o programa em seu perfil no X. "Matheus gigante, mané!", escreveu, provocando uma onda de ataques e cobranças por parte dos internautas.

Recentemente, Matheus foi denunciado ao Ministério Público de São Paulo, que solicitou a abertura de uma investigação por homofobia. A denúncia foi feita por Agripino Magalhães, presidente da Associação do Orgulho LGBTQIA+, antes mesmo de o participante ganhar destaque entre os brothers por uma imitação considerada pejorativa de Marcelo, assumidamente gay, durante um desfile no programa.

Além disso, o professor de boxe já havia sido criticado dentro da casa por entoar um canto apontado como homofóbico. Ele também foi alvo de revolta nas redes sociais ao sugerir que a virgindade de Gabriela Saporito a impediria de se socializar com os demais participantes.

Com a repercussão do elogio, internautas passaram a resgatar um tuíte antigo de André Luiz Frambach envolvendo Ana Paula Renault, durante a primeira participação da jornalista no Big Brother Brasil. Em 2016, ele escreveu: "Alguém dá um soco na cara da Ana Paula, por favor". A publicação voltou a circular de forma negativa e ampliou a pressão sobre o ator, que passou a ser acusado por parte do público de estimular ataques contra participantes do reality.

Antes dessa nova polêmica, André e Larissa Manoela já haviam causado incômodo ao comentar o comportamento de Ana Paula Renault durante o primeiro Sincerão do BBB 26. Em defesa de Aline Campos, Larissa questionou o hábito da jornalista de praticar meditação e afirmou que ela seria "nitidamente uma pessoa que não quer evoluir".

Na ocasião, a atriz também chamou a participante de "arrogante" e "soberba" ao comentar a disputa pelo prêmio de R$ 5,4 milhões. Em seguida, André republicou uma postagem que sugeria que Ana Paula teria comprado espaço em plataformas de notícias para se favorecer fora do reality. "Achei que pelo tempo ela pudesse 'melhorar', mas voltou igual, se pá, até pior, porque está sendo amada pelas páginas, sabemos o porquê…", escreveu.

O ator também comentou sobre o comportamento da sister ao identificar possíveis assediadores dentro do programa. "Talvez ela tenha enxergado rápido, porque talvez dentro dela também há algo desse mau-caratismo também, por isso viu tão rápido", afirmou.

As declarações foram vistas de forma negativa por parte do público, e o nome de Larissa Manoela passou a figurar entre os assuntos mais comentados do X. "Por isso caiu no esquecimento, atorzinho 'flopado'", escreveu uma pessoa. "A gente sabe muito bem o motivo pelo qual você aplaude homens como o Matheus e está muito relacionado a política", acusou outra.

"O que você falou da Ana Paula revela mais sobre você do que qualquer coisa. Os homens nem disfarçam os comportamentos, e uma mulher corajosa como ela apenas aponta. Se defende. Incrível como os homens têm medo disso, por que será? Haja paciência, mais um dia difícil para ser mulher", disparou uma terceira internauta.

Tags:

Bbb Larissa Manoela Famosos bbb 26 big Brother Brasil Bbb26 André Luiz Frambach

