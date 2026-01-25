Acesse sua conta
Veja como está hoje Marcelo Dourado, o único veterano que voltou ao BBB e saiu campeão

Participante do BBB 4 fez história ao retornar ao reality no BBB 10 e sair campeão

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 08:24

Marcelo Dourado
Marcelo Dourado Crédito: Reprodução/TV Globo

A volta de ex-participantes ao Big Brother Brasil voltou a chamar a atenção do público na 26ª edição do reality. Apesar de vários veteranos já terem cruzado novamente a porta da casa ao longo dos anos, apenas um conseguiu um feito histórico: retornar ao jogo e conquistar o título de campeão. Esse nome é Marcelo Dourado, hoje com 53 anos.

Dourado participou pela primeira vez do BBB 4, em 2004. Na ocasião, acabou eliminado cedo, sendo o 8º a deixar o programa após enfrentar Marcela em um paredão com 68% dos votos do público. Seis anos depois, recebeu uma nova chance ao integrar o elenco do BBB 10. A trajetória, então, foi completamente diferente. Mais experiente, ele conquistou o público, venceu a edição com cerca de 60% dos votos e levou para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão, tornando-se o único veterano a vencer o reality em sua segunda participação.

Marcelo Dourado por Reprodução/TV Globo
Marcelo Dourado por Reprodução/TV Globo
Marcelo Dourado por Reprodução/TV Globo
Marcelo Dourado por Reprodução/TV Globo
As duas passagens pelo programa foram marcadas por polêmicas. Em 2022, Marcelo Dourado publicou um vídeo nas redes sociais em que refletiu sobre falas controversas feitas durante o confinamento, reconhecendo erros e afirmando que hoje tem uma compreensão diferente sobre temas ligados à diversidade e ao respeito.

Fora da televisão, Dourado construiu uma carreira sólida no esporte. Atleta de luta livre, judô e jiu-jítsu, ele conquistou títulos importantes ao longo dos anos, incluindo um cinturão em 2022, aos 50 anos. Formado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), ele atua como personal trainer e mantém uma rotina intensa de treinos, mesmo lidando com lesões acumuladas ao longo da trajetória esportiva.

Atualmente, Marcelo Dourado também investe em novos projetos fora do universo das competições. Ao lado de Alan Passos e André Gabeh, ambos ex-BBBs, ele comanda o podcast Na Escruzilhada, em que aborda temas ligados a comportamento, experiências pessoais e bastidores do reality.

No BBB 26, seis veteranos tentam repetir o feito de Marcelo Dourado: Babu Santana (que participou do BBB 20), Sol Vega (BBB 4), Jonas Sulzbach (BBB 12), Sarah Andrade (BBB 21), Alberto Cowboy (BBB 7) e Ana Paula Renault (BBB 16).

Tags:

