Ana Paula cobra Marcelo e grupo após discussão no BBB 26: 'Vocês iam me usar'

Sister se diz decepcionada com aliados depois de discussão envolvendo Milena e expõe mágoas durante conversa

Carol Neves

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 18:02

Ana Paula Renault Crédito: Reprodução/TV Globo

Ana Paula Renault e Marcelo tiveram uma conversa tensa na tarde deste sábado (24), após a sister reclamar da postura do grupo durante a briga envolvendo Milena na noite anterior.

Incomodada, Ana Paula afirmou que se sentiu frustrada com a falta de posicionamento dos aliados no momento do conflito. Segundo ela, seu comportamento mais emocional acaba expondo sentimentos que, na visão da jornalista, os brothers preferem esconder. “Na hora que eu explodo meu lado emocional, falo o que estou pensando e desestabilizo vocês também, vocês param de raciocinar criticamente e me dão o que pensam no fundo”, declarou.

Marcelo, por sua vez, tentou justificar sua reação e disse ter ficado confuso com a situação. “Fiquei totalmente confuso porque me senti descartável”, afirmou. A sister rebateu o argumento e reforçou seu ponto de vista: “Você se sentiu descartável, eu senti que não teve o apoio necessário”.

A veterana seguiu defendendo sua postura dentro do jogo e destacou que, apesar das explosões emocionais, não agiria contra o próprio grupo. “Por mais que o meu jeito seja complicado por ser muito emocional, traz à tona muitas coisas que vocês escondem”, disse. Em seguida, completou: “Comigo, mesmo explodindo, eu jamais trairia vocês”.

Durante a conversa, Marcelo relembrou o momento em que Ana Paula falou sobre o jogo do grupo com Jonas. A jornalista reconheceu o episódio, mas afirmou que não pretende repetir a atitude. “Falei, não falo mais e não brinco mais. Mesmo com meu jogo emocional, vocês já estavam dando indícios do que pensavam. No fundo, vocês pensam isso. Vocês iam me usar até quando fosse necessário”, desabafou.