BBB 26: Líder Babu Santana revela quem vai indicar ao paredão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 23:45
O líder da semana do BBB 2026, Babu Santana, 46, revelou quem vai indicar ao segundo paredão desta temporada. Durante conversa na madrugada de sábado (24), o ator falou para Juliano Floss e Marcelo sobre suas possibilidades de indicação no Quarto do Líder.
Babu disse estar em dúvida entre Brigido e Matheus. Seu desejo, segundo ele, é fazer um Paredão "tranquilo" para Leandro, que foi indicado pela dinâmica da caixa surpresa.
Babu Santana (BBB 20 e 26)
"Será que estou passando pelos meus princípios e deixo o mano cair sozinho? Porque ele vai cair'", avaliou Babu sobre Matheus. "Para mim, o mais confortável é votar no Brigido", acrescentou.
Juliano o aconselhou a seguir seu coração e Babu reafirmou que tanto Brigido quanto Matheus são opções possíveis. Em consenso, o trio avaliou que o mais provável é a casa votar em Matheus. "Colocando esses dois com o Leandro, eu acho que a chance do Leandro sobreviver é maior", conclui Babu.