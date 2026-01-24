Acesse sua conta
BBB 26: Líder Babu Santana revela quem vai indicar ao paredão

Brother detalhou estratégia em conversa no quarto do líder

  Maysa Polcri

  Maysa Polcri

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 23:45

Líder falou sobre quem deve indicar ao paredão durante conversa com Juliano Floss e Marcelo
O líder da semana do BBB 2026, Babu Santana, 46, revelou quem vai indicar ao segundo paredão desta temporada. Durante conversa na madrugada de sábado (24), o ator falou para Juliano Floss e Marcelo sobre suas possibilidades de indicação no Quarto do Líder.

Babu disse estar em dúvida entre Brigido e Matheus. Seu desejo, segundo ele, é fazer um Paredão "tranquilo" para Leandro, que foi indicado pela dinâmica da caixa surpresa.

"Será que estou passando pelos meus princípios e deixo o mano cair sozinho? Porque ele vai cair'", avaliou Babu sobre Matheus. "Para mim, o mais confortável é votar no Brigido", acrescentou.

Juliano o aconselhou a seguir seu coração e Babu reafirmou que tanto Brigido quanto Matheus são opções possíveis. Em consenso, o trio avaliou que o mais provável é a casa votar em Matheus. "Colocando esses dois com o Leandro, eu acho que a chance do Leandro sobreviver é maior", conclui Babu. 

