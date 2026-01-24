Veja como a energia de hoje favorece os ganhos de Peixes, Touro e Virgem para a semana (24 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 19:19
A sorte financeira está sorrindo para quem sabe valorizar o próprio trabalho. Peixes pode se surpreender com ganhos inesperados ou um excelente negócio batendo à porta.
Para os Taurinos, o dia é ideal para sentar e organizar o orçamento com foco no longo prazo.
O drink que combina com cada signo
Já os nativos de Virgem têm a percepção aguçada para lidar com heranças ou bens partilhados.
A mensagem dos astros é clara: invista em você e no que traz segurança. A independência financeira começa com as escolhas inteligentes que você faz hoje, mesmo em um sábado.