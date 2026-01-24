Acesse sua conta
Veja como a energia de hoje favorece os ganhos de Peixes, Touro e Virgem para a semana (24 de janeiro)

O sábado promete ser produtivo para as finanças

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 19:19

Signos terão mudanças importantes na vida
Signos terão mudanças importantes na vida Crédito: Reprodução | Freepik

A sorte financeira está sorrindo para quem sabe valorizar o próprio trabalho. Peixes pode se surpreender com ganhos inesperados ou um excelente negócio batendo à porta.

Para os Taurinos, o dia é ideal para sentar e organizar o orçamento com foco no longo prazo.

