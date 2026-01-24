O futuro começa a se abrir com mais esperança para 3 signos a partir deste sábado (24 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 07:00
Depois deste sábado, 24 de janeiro, alguns signos começam a olhar para o futuro com outros olhos. Questionamentos internos ganham sentido e decisões passadas passam a ser compreendidas com mais clareza. O momento não fala sobre pressa, mas sobre sabedoria. Para esses signos, fica evidente que o futuro não está bloqueado, nem limitado. Ele apenas pede escolhas mais conscientes e alinhadas com o que realmente vale a pena. Veja a previsão do site "Your Tango".
Touro: Um entendimento profundo surge e traz alívio. Você percebe que a espera não foi em vão e que certas decisões não aconteceram porque simplesmente não eram para acontecer. O que vinha sendo construído em silêncio começa a fazer sentido agora. O futuro se mostra mais próximo do que você deseja, e não daquilo que você temia.
Dica cósmica: Confiar no tempo também é uma forma de avançar.
Libra: Você passa a enxergar com clareza por que algumas portas não se abriram. Em vez de frustração, surge gratidão. O aprendizado fortalece sua autoestima e te ajuda a respeitar seu próprio ritmo. Pensar antes de agir traz resultados muito mais consistentes daqui para frente.
Dica cósmica: Nem toda recusa é uma perda.
Peixes: Um sentimento de pertencimento toma conta de você. Sua intuição se confirma e a visão que sempre guiou seus passos volta a fazer sentido. Mesmo com resultados lentos no passado, agora você entende que tudo estava acontecendo no tempo certo. O futuro se desenha de forma mais doce quando você para de esperar o pior.
Dica cósmica: Acreditar em si muda tudo.
