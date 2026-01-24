Acesse sua conta
O futuro começa a se abrir com mais esperança para 3 signos a partir deste sábado (24 de janeiro)

Uma mudança de perspectiva faz com que o amanhã pareça mais promissor, possível e alinhado com desejos reais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 07:00

Anjo, signos, proteção
Anjo, signos, proteção Crédito: Imagem gerada por IA

Depois deste sábado, 24 de janeiro, alguns signos começam a olhar para o futuro com outros olhos. Questionamentos internos ganham sentido e decisões passadas passam a ser compreendidas com mais clareza. O momento não fala sobre pressa, mas sobre sabedoria. Para esses signos, fica evidente que o futuro não está bloqueado, nem limitado. Ele apenas pede escolhas mais conscientes e alinhadas com o que realmente vale a pena. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Um entendimento profundo surge e traz alívio. Você percebe que a espera não foi em vão e que certas decisões não aconteceram porque simplesmente não eram para acontecer. O que vinha sendo construído em silêncio começa a fazer sentido agora. O futuro se mostra mais próximo do que você deseja, e não daquilo que você temia.

Dica cósmica: Confiar no tempo também é uma forma de avançar.

Filmes para o signo de Touro

O Diabo Veste Prada – Perseverança e foco material por Reprodução
As Patricinhas de Beverly Hills – Conforto, estilo e valores claros por Reprodução
Comer, Rezar, Amar – Prazer, autoconhecimento e experiências sensoriais por Reprodução
A Casa do Lago – Amor paciente e duradouro por Reprodução
Titanic – Amor intenso e apego emocional por Reprodução
Julie & Julia – Comida, dedicação e constância por Reprodução
Chocolate – Sensualidade e sabor como narrativa por Reprodução
Um Bom Ano – Vida simples, vinho e prazer por Reprodução
Meia-Noite em Paris – Nostalgia e apreciação da beleza por Reprodução
Cartas para Julieta – Romance com calma e emoção por Reprodução
1 de 10
O Diabo Veste Prada – Perseverança e foco material por Reprodução

Libra: Você passa a enxergar com clareza por que algumas portas não se abriram. Em vez de frustração, surge gratidão. O aprendizado fortalece sua autoestima e te ajuda a respeitar seu próprio ritmo. Pensar antes de agir traz resultados muito mais consistentes daqui para frente.

Dica cósmica: Nem toda recusa é uma perda.

Filmes para o signo de Libra

La La Land – Amor versus carreira por Reprodução
Antes do Amanhecer – Conexão e diálogo por Reprodução
Histórias de um Casamento – Relações e justiça emocional por Reprodução
Orgulho e Preconceito – Romance e equilíbrio por Reprodução
Closer – Conflitos afetivos complexos por Reprodução
Azul é a Cor Mais Quente – Amor intenso e dilemas por Reprodução
Amor à Flor da Pele – Elegância emocional por Reprodução
Match Point – Escolhas e consequências por Reprodução
O Grande Hotel Budapeste – Estética e harmonia visual por Reprodução
Carol – Amor, estética e sensibilidade por Reprodução
1 de 10
La La Land – Amor versus carreira por Reprodução

Peixes: Um sentimento de pertencimento toma conta de você. Sua intuição se confirma e a visão que sempre guiou seus passos volta a fazer sentido. Mesmo com resultados lentos no passado, agora você entende que tudo estava acontecendo no tempo certo. O futuro se desenha de forma mais doce quando você para de esperar o pior.

Dica cósmica: Acreditar em si muda tudo.

Filmes para o signo de Peixes

As Aventuras de Pi - Espiritualidade e imaginação por Reprodução
Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças – Emoção e memória por Reprodução
O Fabuloso Destino de Amélie Poulain – Delicadeza, imaginação e afeto por Reprodução
Ela - Amor idealizado por Reprodução
Amor Além da Vida – Sensibilidade extrema por Reprodução
Me Chame Pelo Seu Nome – Emoção pura por Reprodução
As Vantagens de Ser Invisível – Empatia e sentimento por Reprodução
O Curioso Caso de Benjamin Button – Tempo e sensibilidade por Reprodução
O Labirinto do Fauno – Fantasia e dor por Reprodução
A Forma da Água – Amor sensível e simbólico por Reprodução
1 de 10
As Aventuras de Pi - Espiritualidade e imaginação por Reprodução

Tags:

Signo Touro Libra Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

