ASTROLOGIA

O futuro começa a se abrir com mais esperança para 3 signos a partir deste sábado (24 de janeiro)

Uma mudança de perspectiva faz com que o amanhã pareça mais promissor, possível e alinhado com desejos reais

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 07:00

Anjo, signos, proteção Crédito: Imagem gerada por IA

Depois deste sábado, 24 de janeiro, alguns signos começam a olhar para o futuro com outros olhos. Questionamentos internos ganham sentido e decisões passadas passam a ser compreendidas com mais clareza. O momento não fala sobre pressa, mas sobre sabedoria. Para esses signos, fica evidente que o futuro não está bloqueado, nem limitado. Ele apenas pede escolhas mais conscientes e alinhadas com o que realmente vale a pena. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Um entendimento profundo surge e traz alívio. Você percebe que a espera não foi em vão e que certas decisões não aconteceram porque simplesmente não eram para acontecer. O que vinha sendo construído em silêncio começa a fazer sentido agora. O futuro se mostra mais próximo do que você deseja, e não daquilo que você temia.

Dica cósmica: Confiar no tempo também é uma forma de avançar.

Filmes para o signo de Touro 1 de 10

Libra: Você passa a enxergar com clareza por que algumas portas não se abriram. Em vez de frustração, surge gratidão. O aprendizado fortalece sua autoestima e te ajuda a respeitar seu próprio ritmo. Pensar antes de agir traz resultados muito mais consistentes daqui para frente.

Dica cósmica: Nem toda recusa é uma perda.

Filmes para o signo de Libra 1 de 10

Peixes: Um sentimento de pertencimento toma conta de você. Sua intuição se confirma e a visão que sempre guiou seus passos volta a fazer sentido. Mesmo com resultados lentos no passado, agora você entende que tudo estava acontecendo no tempo certo. O futuro se desenha de forma mais doce quando você para de esperar o pior.

Dica cósmica: Acreditar em si muda tudo.