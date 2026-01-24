Acesse sua conta
Cor e número da sorte de hoje (24 de janeiro): os signos reorganizam prioridades com mais clareza

Um dia para organizar a vida sem pressa, entender limites e escolher com mais consciência onde vale colocar energia

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 09:00

Signos e numerologia
Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

O sábado chega com uma energia mais prática e consciente. Os signos sentem vontade de reorganizar a vida, rever compromissos e entender melhor onde vale insistir e onde é melhor recuar. Pequenos ajustes feitos hoje ajudam a evitar sobrecargas emocionais nos próximos dias.

Áries: O dia pede menos impulsividade e mais estratégia. Direcionar sua energia para tarefas possíveis evita frustrações e conflitos desnecessários.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 4

Touro: Você percebe que estabilidade começa nas escolhas simples. Investir tempo no que traz conforto emocional deixa o dia mais leve e produtivo.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 6

Gêmeos: Conversas ganham um tom mais objetivo e resolutivo. Usar sua energia para alinhar expectativas ajuda a evitar mal-entendidos.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 11

Câncer: O sábado favorece cuidados emocionais e limites bem definidos. Priorizar seu bem-estar fortalece vínculos verdadeiros.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 9

Leão: Nem tudo precisa da sua atenção imediata. Escolher onde colocar sua energia preserva sua autoestima e evita desgastes.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 1

Virgem: O dia favorece organização sem rigidez. Ajustes práticos trazem mais tranquilidade do que cobranças excessivas.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 5

Libra: Buscar equilíbrio entre o que você quer e o que esperam de você faz toda a diferença. Investir energia em acordos justos melhora o clima do dia.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 7

Escorpião: O sábado pede foco e menos dispersão emocional. Canalizar sua energia para objetivos claros fortalece sua sensação de controle.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 8

Sagitário: O dia favorece decisões conscientes e menos impulsivas. Investir energia no que tem continuidade evita arrependimentos.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 3

Capricórnio: Você sente necessidade de desacelerar sem culpa. Direcionar energia para o essencial traz mais paz do que tentar dar conta de tudo.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 10

Aquário: O sábado ajuda a reorganizar prioridades pessoais. Investir em você mesmo traz clareza e alívio emocional.

Cor da sorte: Azul-claro

Número da sorte: 22

Peixes: Sensibilidade e intuição estão mais fortes. Direcionar sua energia para ambientes acolhedores protege seu emocional.

Cor da sorte: Lilás

Número da sorte: 12

