Cor e número da sorte de hoje (24 de janeiro): os signos reorganizam prioridades com mais clareza

Giuliana Mancini
Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 09:00
O sábado chega com uma energia mais prática e consciente. Os signos sentem vontade de reorganizar a vida, rever compromissos e entender melhor onde vale insistir e onde é melhor recuar. Pequenos ajustes feitos hoje ajudam a evitar sobrecargas emocionais nos próximos dias.
Áries: O dia pede menos impulsividade e mais estratégia. Direcionar sua energia para tarefas possíveis evita frustrações e conflitos desnecessários.
Cor da sorte: Vermelho
Número da sorte: 4
Touro: Você percebe que estabilidade começa nas escolhas simples. Investir tempo no que traz conforto emocional deixa o dia mais leve e produtivo.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 6
Gêmeos: Conversas ganham um tom mais objetivo e resolutivo. Usar sua energia para alinhar expectativas ajuda a evitar mal-entendidos.
Cor da sorte: Azul
Número da sorte: 11
Câncer: O sábado favorece cuidados emocionais e limites bem definidos. Priorizar seu bem-estar fortalece vínculos verdadeiros.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 9
Leão: Nem tudo precisa da sua atenção imediata. Escolher onde colocar sua energia preserva sua autoestima e evita desgastes.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 1
Virgem: O dia favorece organização sem rigidez. Ajustes práticos trazem mais tranquilidade do que cobranças excessivas.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 5
Libra: Buscar equilíbrio entre o que você quer e o que esperam de você faz toda a diferença. Investir energia em acordos justos melhora o clima do dia.
Cor da sorte: Rosa
Número da sorte: 7
Escorpião: O sábado pede foco e menos dispersão emocional. Canalizar sua energia para objetivos claros fortalece sua sensação de controle.
Cor da sorte: Preto
Número da sorte: 8
Sagitário: O dia favorece decisões conscientes e menos impulsivas. Investir energia no que tem continuidade evita arrependimentos.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 3
Capricórnio: Você sente necessidade de desacelerar sem culpa. Direcionar energia para o essencial traz mais paz do que tentar dar conta de tudo.
Cor da sorte: Cinza
Número da sorte: 10
Aquário: O sábado ajuda a reorganizar prioridades pessoais. Investir em você mesmo traz clareza e alívio emocional.
Cor da sorte: Azul-claro
Número da sorte: 22
Peixes: Sensibilidade e intuição estão mais fortes. Direcionar sua energia para ambientes acolhedores protege seu emocional.
Cor da sorte: Lilás
Número da sorte: 12