BBB 26 tem reviravolta e Leandro é indicado ao Paredão após dinâmica das caixas surpresa

Heider Sacramento
Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 23:16
Leandro está no Paredão do BBB 26 após a dinâmica das caixas surpresa exibida nesta sexta-feira. A indicação aconteceu em consenso por Brigido e Alberto Cowboy, responsáveis pelas duas últimas caixas da atividade realizada no gramado da casa.
A dinâmica começou com um botão misterioso e cinco caixas surpresa que interferiram diretamente na formação do Paredão. Cada uma delas trazia consequências diferentes para o jogo, como veto de voto, retirada do direito de votar e peso maior na votação.
Leandro (BBB 26)
Sarah abriu a primeira caixa e conquistou o poder de vetar o voto de um participante no domingo. Em seguida, ela escolheu Jonas para abrir a segunda caixa. O brother perdeu o direito de votar no próximo Paredão e indicou Ana Paula para a próxima etapa.
Ana Paula abriu a terceira caixa e ganhou um voto com peso dois na votação de domingo. Depois disso, ela escolheu Alberto Cowboy para abrir a quarta caixa. Coube a ele decidir quem ficaria com a quinta e última caixa, escolhendo Brigido.
Com os dois poderes finais em mãos, Cowboy e Brigido precisaram entrar em consenso para emparedar um participante. A decisão recaiu sobre Leandro, que agora disputa a permanência no BBB 26.