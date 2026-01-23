DE SURPRESA!

BBB 26 tem reviravolta e Leandro é indicado ao Paredão após dinâmica das caixas surpresa

Participante foi indicado ao Paredão por Brigido e Alberto Cowboy depois de uma dinâmica que mexeu com votos e estratégias da casa

Heider Sacramento

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 23:16

Leandro vai ao Paredão após dinâmica das caixas surpresa no BBB 26 Crédito: Reprodução

Leandro está no Paredão do BBB 26 após a dinâmica das caixas surpresa exibida nesta sexta-feira. A indicação aconteceu em consenso por Brigido e Alberto Cowboy, responsáveis pelas duas últimas caixas da atividade realizada no gramado da casa.

A dinâmica começou com um botão misterioso e cinco caixas surpresa que interferiram diretamente na formação do Paredão. Cada uma delas trazia consequências diferentes para o jogo, como veto de voto, retirada do direito de votar e peso maior na votação.

Sarah abriu a primeira caixa e conquistou o poder de vetar o voto de um participante no domingo. Em seguida, ela escolheu Jonas para abrir a segunda caixa. O brother perdeu o direito de votar no próximo Paredão e indicou Ana Paula para a próxima etapa.

Ana Paula abriu a terceira caixa e ganhou um voto com peso dois na votação de domingo. Depois disso, ela escolheu Alberto Cowboy para abrir a quarta caixa. Coube a ele decidir quem ficaria com a quinta e última caixa, escolhendo Brigido.