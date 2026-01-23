Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

BBB 26 tem reviravolta e Leandro é indicado ao Paredão após dinâmica das caixas surpresa

Participante foi indicado ao Paredão por Brigido e Alberto Cowboy depois de uma dinâmica que mexeu com votos e estratégias da casa

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 23:16

Leandro vai ao Paredão após dinâmica das caixas surpresa no BBB 26 Crédito: Reprodução

Leandro está no Paredão do BBB 26 após a dinâmica das caixas surpresa exibida nesta sexta-feira. A indicação aconteceu em consenso por Brigido e Alberto Cowboy, responsáveis pelas duas últimas caixas da atividade realizada no gramado da casa.

A dinâmica começou com um botão misterioso e cinco caixas surpresa que interferiram diretamente na formação do Paredão. Cada uma delas trazia consequências diferentes para o jogo, como veto de voto, retirada do direito de votar e peso maior na votação.

Leandro (BBB 26)

Leandro (BBB 26) por Reprodução | TV Globo
Leandro (BBB 26) por Reprodução | TV Globo
Leandro (BBB 26) por Reprodução | TV Globo
Leandro (BBB 26) por Reprodução | TV Globo
Leandro (BBB 26) por Reprodução | TV Globo
1 de 5
Leandro (BBB 26) por Reprodução | TV Globo

Sarah abriu a primeira caixa e conquistou o poder de vetar o voto de um participante no domingo. Em seguida, ela escolheu Jonas para abrir a segunda caixa. O brother perdeu o direito de votar no próximo Paredão e indicou Ana Paula para a próxima etapa.

Ana Paula abriu a terceira caixa e ganhou um voto com peso dois na votação de domingo. Depois disso, ela escolheu Alberto Cowboy para abrir a quarta caixa. Coube a ele decidir quem ficaria com a quinta e última caixa, escolhendo Brigido.

Com os dois poderes finais em mãos, Cowboy e Brigido precisaram entrar em consenso para emparedar um participante. A decisão recaiu sobre Leandro, que agora disputa a permanência no BBB 26.

Leia mais

Imagem - STJ mantém condenação de Felipe Prior por estupro e pena de oito anos

STJ mantém condenação de Felipe Prior por estupro e pena de oito anos

Imagem - Viúvo de Isabel Veloso reage a críticas e diz que projeto após a morte da esposa não envolve dinheiro

Viúvo de Isabel Veloso reage a críticas e diz que projeto após a morte da esposa não envolve dinheiro

Imagem - Ludmilla rejeita entrevista ao SBT após episódio de racismo: 'Não falo com quem defende racista'

Ludmilla rejeita entrevista ao SBT após episódio de racismo: 'Não falo com quem defende racista'

Tags:

Televisão Reality Show big Brother Brasil

Mais recentes

Imagem - Quanto Luciana Gimenez ganhava na RedeTV!? Valor é revelado após fim do contrato

Quanto Luciana Gimenez ganhava na RedeTV!? Valor é revelado após fim do contrato
Imagem - O que é seu vai voltar? Universo anuncia reencontros para Libra, Virgem e Leão a partir de hoje (23 de janeiro)

O que é seu vai voltar? Universo anuncia reencontros para Libra, Virgem e Leão a partir de hoje (23 de janeiro)
Imagem - STJ mantém condenação de Felipe Prior por estupro e pena de oito anos

STJ mantém condenação de Felipe Prior por estupro e pena de oito anos

MAIS LIDAS

Imagem - Daniel Cady adota vida reclusa após fim do casamento com Ivete Sangalo
01

Daniel Cady adota vida reclusa após fim do casamento com Ivete Sangalo

Imagem - Áries, Touro e Gêmeos: decisões importantes pedem calma e maturidade neste sábado (24)
02

Áries, Touro e Gêmeos: decisões importantes pedem calma e maturidade neste sábado (24)

Imagem - 'Peraí, peraí, peraí': o dia em que rádio baiana transmitiu ao vivo a morte de um delegado
03

'Peraí, peraí, peraí': o dia em que rádio baiana transmitiu ao vivo a morte de um delegado

Imagem - Prefeitura abre concurso público com vagas imediatas e salários de até R$ 15,2 mil
04

Prefeitura abre concurso público com vagas imediatas e salários de até R$ 15,2 mil