STJ mantém condenação de Felipe Prior por estupro e pena de oito anos

Ex BBB seguirá em liberdade enquanto recorre da decisão que manteve regime inicial semiaberto por crime ocorrido em 2014

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 23:01

O Superior Tribunal de Justiça decidiu manter a condenação do arquiteto e ex participante do BBB Felipe Prior a oito anos de prisão pelo crime de estupro. A pena segue fixada em regime inicial semiaberto e não há determinação de prisão imediata neste momento.

Segundo informações do acórdão obtido pelo portal Metrópoles, o tribunal entendeu que não houve irregularidades capazes de reverter a condenação. Com isso, Felipe Prior poderá continuar respondendo aos próximos recursos em liberdade.

O processo se refere a um crime ocorrido em 2014, na cidade de São Paulo. A decisão do STJ reforça o entendimento das instâncias anteriores que já haviam condenado o ex BBB.

Ao todo, Felipe Prior responde a quatro processos por estupro. Dois deles resultaram em absolvição, um teve a condenação confirmada pelo STJ e outro ainda aguarda julgamento.

