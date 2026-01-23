STJ mantém condenação de Felipe Prior por estupro e pena de oito anos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 23:01
O Superior Tribunal de Justiça decidiu manter a condenação do arquiteto e ex participante do BBB Felipe Prior a oito anos de prisão pelo crime de estupro. A pena segue fixada em regime inicial semiaberto e não há determinação de prisão imediata neste momento.
Segundo informações do acórdão obtido pelo portal Metrópoles, o tribunal entendeu que não houve irregularidades capazes de reverter a condenação. Com isso, Felipe Prior poderá continuar respondendo aos próximos recursos em liberdade.
Felipe Prior
O processo se refere a um crime ocorrido em 2014, na cidade de São Paulo. A decisão do STJ reforça o entendimento das instâncias anteriores que já haviam condenado o ex BBB.
Ao todo, Felipe Prior responde a quatro processos por estupro. Dois deles resultaram em absolvição, um teve a condenação confirmada pelo STJ e outro ainda aguarda julgamento.