Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anjo da Guarda alerta 3 signos hoje (25 de janeiro): seja forte, alguém do passado vai voltar e mexer com suas emoções

Reencontros, mensagens inesperadas ou lembranças insistentes ganham força para três signos e pedem maturidade emocional

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 00:30

Amor, reencontro, signos
Amor, reencontro, signos Crédito: Imagem gerada por IA

O Anjo da Guarda indica que este domingo (25) pode trazer a reaparição de alguém do passado, seja por contato direto, seja por lembranças que voltam com intensidade. A energia do dia favorece revisões, mas não necessariamente retomadas. O recado espiritual é olhar para o que retorna com consciência, sem repetir padrões antigos.

Leia mais

Imagem - Universo manda recado para 3 signos: desacelere e preste atenção aos sinais que vêm se repetindo

Universo manda recado para 3 signos: desacelere e preste atenção aos sinais que vêm se repetindo

Imagem - Daniel Cady ensina receita rápida e fácil bebida leve para quem tem azia e refluxo

Daniel Cady ensina receita rápida e fácil bebida leve para quem tem azia e refluxo

Imagem - BBB 26: saiba quais itens são proibidos e não podem entrar na casa; lista surpreende

BBB 26: saiba quais itens são proibidos e não podem entrar na casa; lista surpreende

Touro

Uma pessoa ligada a sentimentos profundos ou a uma fase marcante da sua vida pode reaparecer, despertando dúvidas e nostalgia. O Anjo da Guarda pede que você observe se essa volta representa crescimento ou apenas apego ao que já foi. Nem tudo que retorna merece ficar. O dia pede firmeza emocional.

10 livros para quem é do signo de Touro

Corte de Espinhos e Rosas – Sarah J. Maas: Sensual, vívida e imersiva - Touro ama mundos ricos. por Divulgação
Sete Maridos de Evelyn Hugo – Taylor Jenkins Reid: Drama elegante, glamouroso, cheio de camadas - a estética de Touro. por Divulgação
A Vida Invisível de Addie LaRue – V.E. Schwab: Poético, melancólico, belo - o mood perfeito. por Divulgação
Grande Sertão: Veredas – Guimarães Rosa: Um mergulho sensorial em linguagem e paisagem. por Divulgação
A Garota no Trem – Paula Hawkins: Mistério lento e atmosférico - Touro gosta de desenvolver aos poucos. por Divulgação
A Biblioteca da Meia-Noite – Matt Haig: Reflexivo e confortável - Touro ama mensagens de vida. por Divulgação
O Ano em que Disse Sim – Shonda Rhimes: Touro gosta de transformações práticas e reais. por Divulgação
Amor & Gelato – Jenna Evans Welch: Doce, romântico e sensorial - tudo que o signo aprecia. por Divulgação
A Troca – Beth O’Leary: Confortável, lento na medida certa e cheio de afeto. por Divulgação
Torto Arado – Itamar Vieira Junior: Denso, belo e profundamente humano. por Divulgação
1 de 10
Corte de Espinhos e Rosas – Sarah J. Maas: Sensual, vívida e imersiva - Touro ama mundos ricos. por Divulgação

Leão

Mensagens inesperadas ou encontros casuais podem reacender emoções que pareciam resolvidas. O alerta é não confundir saudade com vontade real de recomeçar. O passado volta para testar o quanto você mudou. Manter o orgulho saudável e o coração lúcido será essencial.

10 livros para quem é do signo de Leão

A Paciente Silenciosa – Alex Michaelides: Leão ama reviravolta com teatralidade. por Divulgação
A Moreninha – Joaquim Manuel de Macedo: Romântico e social - combina com o charme leonino. por Divulgação
Livro de Azrael – Amber V. Nicole: Escuro, grandioso e dramático - Leão adora impacto. por Divulgação
Amor Teoricamente – Ali Hazelwood: Personagens fortes e diálogos marcantes. por Divulgação
Antes Que o Café Esfrie – Toshikazu Kawaguchi: Sentimental e memorável - Leão adora histórias que marcam. por Divulgação
A Cor Púrpura – Alice Walker: Transformação profunda - Leão ama narrativas de força. por Divulgação
O Homem Invisível – H. G. Wells: Dramático, provocador, cheio de ego e conflito. por Divulgação
Quase um Rockstar – Matthew Quick: Mensagem de força e superação - vibe leonina. por Divulgação
A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes – Suzanne Collins: Ambicioso, dramático e cheio de poder. por Divulgação
A Sutil Arte de Ligar o F*da-se – Mark Manson: Direto, provocador e cheio de personalidade. por Divulgação
1 de 10
A Paciente Silenciosa – Alex Michaelides: Leão ama reviravolta com teatralidade. por Divulgação

Escorpião

O reencontro pode ser intenso e mexer com sentimentos profundos que você acreditava ter superado. O recado espiritual é evitar jogos emocionais e decisões impulsivas. Se algo retorna, é para trazer entendimento e encerramento, não para reabrir feridas antigas sem propósito.

10 livros para quem é do signo de Escorpião

Quarta Asa – Rebecca Yarros: Escuro, intenso, perigoso - exatamente a vibração de Escorpião. por Divulgação
A Empregada – Freida McFadden: Sombrio, psicológico, cheio de segredos e reviravoltas - energia escorpiana pura. por Divulgação
E Não Sobrou Nenhum – Agatha Christie: Suspense fechado, claustrofóbico e letal - o signo adora complexidade. por Divulgação
O Ateneu – Raul Pompeia: Tenso, psicológico e sufocante - Escorpião se atrai por camadas escuras e emocionais. por Divulgação
O Colecionador – John Fowles: Obscuro e perturbador - Escorpião gosta do lado sombrio da psique. por Divulgação
A Vegetariana – Han Kang: Transformação radical e desconforto emocional - Escorpião vibra. por Divulgação
Daisy Jones & The Six – Taylor Jenkins Reid: Paixão, queda, obsessão - temas que falam com o signo. por Divulgação
Coraline – Neil Gaiman: Sombrio, simbólico e psicológico - conversa com o arquétipo escorpiano. por Divulgação
O Paradoxo da Escolha – Barry Schwartz: Intenso, reflexivo e psicológico - Escorpião ama mergulhar na mente humana. por Divulgação
O Retrato de Dorian Gray – Oscar Wilde: Tentação, decadência, transformação - Escorpião entende essa energia. por Divulgação
1 de 10
Quarta Asa – Rebecca Yarros: Escuro, intenso, perigoso - exatamente a vibração de Escorpião. por Divulgação

Mensagem do dia

Nem toda volta é convite para recomeçar. Às vezes, o passado retorna apenas para confirmar que você já seguiu em frente.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - BBB 26: Líder Babu Santana revela quem vai indicar ao paredão

BBB 26: Líder Babu Santana revela quem vai indicar ao paredão
Imagem - Universo anuncia fortalecimento de laços para Capricórnio, Escorpião e Câncer a partir de hoje (24 de janeiro)

Universo anuncia fortalecimento de laços para Capricórnio, Escorpião e Câncer a partir de hoje (24 de janeiro)
Imagem - Veja como a energia de hoje favorece os ganhos de Peixes, Touro e Virgem para a semana (24 de janeiro)

Veja como a energia de hoje favorece os ganhos de Peixes, Touro e Virgem para a semana (24 de janeiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Hoje (24 de janeiro) marca um novo ciclo de independência para 4 signos; os resultados aparecem agora
01

Hoje (24 de janeiro) marca um novo ciclo de independência para 4 signos; os resultados aparecem agora

Imagem - Nubank emite comunicado após boatos de falência
02

Nubank emite comunicado após boatos de falência

Imagem - O sofrimento chega ao fim antes de 2026 acabar e 4 signos sentem esse alívio claramente
03

O sofrimento chega ao fim antes de 2026 acabar e 4 signos sentem esse alívio claramente

Imagem - 'Dormi e acordei sendo o hit do verão', diz Gretchen em Salvador
04

'Dormi e acordei sendo o hit do verão', diz Gretchen em Salvador