ASTROLOGIA

Anjo da Guarda alerta 3 signos hoje (25 de janeiro): seja forte, alguém do passado vai voltar e mexer com suas emoções

Reencontros, mensagens inesperadas ou lembranças insistentes ganham força para três signos e pedem maturidade emocional

Fernanda Varela

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 00:30

Amor, reencontro, signos Crédito: Imagem gerada por IA

O Anjo da Guarda indica que este domingo (25) pode trazer a reaparição de alguém do passado, seja por contato direto, seja por lembranças que voltam com intensidade. A energia do dia favorece revisões, mas não necessariamente retomadas. O recado espiritual é olhar para o que retorna com consciência, sem repetir padrões antigos.

Touro

Uma pessoa ligada a sentimentos profundos ou a uma fase marcante da sua vida pode reaparecer, despertando dúvidas e nostalgia. O Anjo da Guarda pede que você observe se essa volta representa crescimento ou apenas apego ao que já foi. Nem tudo que retorna merece ficar. O dia pede firmeza emocional.

Leão

Mensagens inesperadas ou encontros casuais podem reacender emoções que pareciam resolvidas. O alerta é não confundir saudade com vontade real de recomeçar. O passado volta para testar o quanto você mudou. Manter o orgulho saudável e o coração lúcido será essencial.

Escorpião

O reencontro pode ser intenso e mexer com sentimentos profundos que você acreditava ter superado. O recado espiritual é evitar jogos emocionais e decisões impulsivas. Se algo retorna, é para trazer entendimento e encerramento, não para reabrir feridas antigas sem propósito.

