Universo anuncia fortalecimento de laços para Capricórnio, Escorpião e Câncer a partir de hoje (24 de janeiro)

Signos vivem momentos de profunda conexão com o passado e com a base familiar

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 22:22

As memórias estão vivas hoje e podem trazer de volta alguém ou algo muito especial. Para Capricórnio, o passado traz lembranças que ajudam a entender o presente, fortalecendo a base familiar.



Escorpião descobre que pequenos gestos de cuidado diário valem mais que promessas vazias, criando um ambiente de total acolhimento.

Câncer, por sua vez, precisa aprender a separar o trabalho do lazer para não perder momentos preciosos com quem ama.

