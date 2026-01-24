Universo anuncia fortalecimento de laços para Capricórnio, Escorpião e Câncer a partir de hoje (24 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 22:22
As memórias estão vivas hoje e podem trazer de volta alguém ou algo muito especial. Para Capricórnio, o passado traz lembranças que ajudam a entender o presente, fortalecendo a base familiar.
Escorpião descobre que pequenos gestos de cuidado diário valem mais que promessas vazias, criando um ambiente de total acolhimento.
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
Câncer, por sua vez, precisa aprender a separar o trabalho do lazer para não perder momentos preciosos com quem ama.
É um dia de "voltar para casa", seja para o seu espaço físico ou para o coração de quem sempre esteve lá por você.