Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Universo anuncia fortalecimento de laços para Capricórnio, Escorpião e Câncer a partir de hoje (24 de janeiro)

Signos vivem momentos de profunda conexão com o passado e com a base familiar

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 22:22

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

As memórias estão vivas hoje e podem trazer de volta alguém ou algo muito especial. Para Capricórnio, o passado traz lembranças que ajudam a entender o presente, fortalecendo a base familiar.

Escorpião descobre que pequenos gestos de cuidado diário valem mais que promessas vazias, criando um ambiente de total acolhimento.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

LEIA MAIS SOBRE O CASO

O futuro começa a se abrir com mais esperança para 3 signos a partir deste sábado (24 de janeiro)

O universo abençoa Áries, Leão, Sagitário e Capricórnio hoje (24 de janeiro) e dá o impulso que faltava para novos começos

Perdeu a semana? Veja o resumo completo de 'Êta Mundo Melhor!' (19 a 24 de janeiro)

Cor e número da sorte de hoje (24 de janeiro): os signos reorganizam prioridades com mais clareza

Hoje (24 de janeiro), uma mudança de energia tira os signos da zona de conforto e revela novas forças

Câncer, por sua vez, precisa aprender a separar o trabalho do lazer para não perder momentos preciosos com quem ama.

É um dia de "voltar para casa", seja para o seu espaço físico ou para o coração de quem sempre esteve lá por você.

Leia mais

Imagem - O BBB vai acabar? Entenda por que o reality pode marcar o fim de uma era na Globo

O BBB vai acabar? Entenda por que o reality pode marcar o fim de uma era na Globo

Imagem - Veja a lista completa dos indicados ao Oscar 2026

Veja a lista completa dos indicados ao Oscar 2026

Imagem - Harry Styles no Brasil: veja preços, datas e como comprar ingressos para os shows

Harry Styles no Brasil: veja preços, datas e como comprar ingressos para os shows

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia

Mais recentes

Imagem - Veja como a energia de hoje favorece os ganhos de Peixes, Touro e Virgem para a semana (24 de janeiro)

Veja como a energia de hoje favorece os ganhos de Peixes, Touro e Virgem para a semana (24 de janeiro)
Imagem - Ana Paula cobra Marcelo e grupo após discussão no BBB 26: 'Vocês iam me usar'

Ana Paula cobra Marcelo e grupo após discussão no BBB 26: 'Vocês iam me usar'
Imagem - Depois de tempos difíceis, tudo começa a dar certo para Touro, Leão e mais 2 signos antes de 2026 acabar

Depois de tempos difíceis, tudo começa a dar certo para Touro, Leão e mais 2 signos antes de 2026 acabar

MAIS LIDAS

Imagem - Hoje (24 de janeiro) marca um novo ciclo de independência para 4 signos; os resultados aparecem agora
01

Hoje (24 de janeiro) marca um novo ciclo de independência para 4 signos; os resultados aparecem agora

Imagem - Nubank emite comunicado após boatos de falência
02

Nubank emite comunicado após boatos de falência

Imagem - O sofrimento chega ao fim antes de 2026 acabar e 4 signos sentem esse alívio claramente
03

O sofrimento chega ao fim antes de 2026 acabar e 4 signos sentem esse alívio claramente

Imagem - 'Dormi e acordei sendo o hit do verão', diz Gretchen em Salvador
04

'Dormi e acordei sendo o hit do verão', diz Gretchen em Salvador