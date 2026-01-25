Acesse sua conta
BBB 26: Após selinho com Samira, Jonas provoca sister e sugere 'upgrade'

Modelo brincou com a gaúcha na manhã deste domingo (25)

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 12:46

Jonas Sulzbach e Samira deram selinho em festa
Brothers em Festa do BBB 26 Crédito: Globo/Reprodução

A festa do BBB 26 rendeu registros, brincadeiras e um clima de flerte entre os confinados. Durante a madrugada deste domingo (25), Jonas Sulzbach e Samira trocaram um selinho que rapidamente chamou a atenção dos colegas e virou assunto na manhã seguinte.

O momento foi registrado por Milena, que assumiu o papel de paparazzi da noite. Para que o beijo acontecesse, Sarah Andrade levantou Samira para que ela alcançasse Jonas, que estava no bar da festa.. Embalados pela música e pelo clima de descontração, os brothers aproveitaram cada instante da celebração.

Na manhã deste domingo (25), Samira foi até o quarto Sonho da Eternidade para conversar com Ana Paula e Milena. Jonas se preparava para dormir quando a sister entrou na brincadeira e disparou: "Só vou perguntar uma coisa: vou ter que me mudar para esse quarto?".

Milena não perdeu a chance de provocar: "Só porque você beijou o Jonas, quer se mudar para cá?". O modelo, então, entrou na onda e respondeu com bom humor: "Se quiser um upgrade nesse selinho aí, é só falar".

Além do momento entre Jonas e Samira, a madrugada também foi marcada por um “beijinho coletivo”. Milena registrou a aproximação entre Samira, Marcelo, Breno, Marxiane, Marciele e Jordana, reforçando que a festa foi de muita animação, interação e intimidade entre os participantes.

