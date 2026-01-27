Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

BBB 26: No Paredão, Matheus sugere que aliados desistam do jogo se ele for eliminado: 'Apertar o botão vermelho'

Emparedado pelo líder Babu Santana, brother criticou influência de Ana Paula Renault

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 14:28

Matheus no BBB 26
Matheus no BBB 26 Crédito: Reprodução/Instagram

Leandro, Matheus e Brigido estão no segundo Paredão do BBB 26 e brigam pela permanência no reality show. Em meio à tensão da berlinda, uma fala de Matheus chamou a atenção ao sugerir que seus aliados abandonem o jogo caso ele seja o eliminado da semana. O momento aconteceu enquanto ele deixava clara sua insatisfação com a postura de Ana Paula Renault.

"Meu jogo é contra o quartel dela, o que ela tá fazendo, o Brígido só foi por conta do quartel dela. Eu só tô alertando, dependendo da resposta, vocês que ficam aqui tem que pegar e apertar o botão vermelho e deixar a rapaziada da Ana Paula disputar", disse o gaúcho, sugerindo que os companheiros desistissem do programa.

Dançarino de Pedro Sampaio diz ter provocado Matheus na festa do BBB 26

Dançarino de Pedro Sampaio diz ter provocado Matheus na festa do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
O dançarino Riquencio, de Pedro Sampaio, chamou atenção no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Dançarino de Pedro Sampaio diz ter provocado Matheus na festa do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
O dançarino Riquencio, de Pedro Sampaio, chamou atenção no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
O dançarino Riquencio, de Pedro Sampaio, chamou atenção no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
O dançarino Riquencio, de Pedro Sampaio, chamou atenção no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
O dançarino Riquencio, de Pedro Sampaio, chamou atenção no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
O dançarino Riquencio, de Pedro Sampaio, chamou atenção no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
O dançarino Riquencio, de Pedro Sampaio, chamou atenção no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
O dançarino Riquencio, de Pedro Sampaio, chamou atenção no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
O dançarino Riquencio, de Pedro Sampaio, chamou atenção no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Dançarino de Pedro Sampaio diz ter provocado Matheus na festa do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
1 de 12
Dançarino de Pedro Sampaio diz ter provocado Matheus na festa do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais

Na sequência, Matheus voltou a criticar a força da veterana no jogo. "É só ela que tem voz aqui dentro, dentro do negócio, todo mundo que tem embate com ela o pessoal tira".

O atrito entre Matheus e Ana Paula não é recente. Os dois já protagonizaram alguns desentendimentos, especialmente após falas do brother que incomodaram a sister, como quando ele a chamou de "patroa" de Milena e disse que ela representaria a "elite brasileira".

Saiba os signos dos participantes do BBB 26

Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Aline Campos é do signo de Libra por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Babu Santana é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Breno é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Brigido é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Chaiany é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Edilson Capetinha é do signo de Virgem por Manoella Mello/TV Globo
Gabriela é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Jonas Sulzbach é do signo de Aquário por Manoella Mello/TV Globo
Jordana é do signo de Leão por Manoella Mello/TV Globo
Juliano Floss é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Leandro é do signo de Capricórnio por Manoella Mello/TV Globo
Marcelo é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Marciele é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Matheus é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Maxiane é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Milena é do signo de Peixes por Manoella Mello/TV Globo
Paulo Augusto é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Samira é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Sarah Andrade é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Sol Vega é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Solange Couto é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
1 de 23
Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo

Leandro foi indicado ao segundo Paredão do BBB 26 por Alberto e Brigido após a dinâmica das Caixas-Surpresa. Já Matheus foi emparedado pelo líder da semana, Babu Santana, enquanto Brigido acabou na berlinda após receber o maior número de votos da casa.

Leia mais

Imagem - BBB 26: Milena diz que recebeu conselho de produção sobre brigas: 'Por que você faria isso?'

BBB 26: Milena diz que recebeu conselho de produção sobre brigas: 'Por que você faria isso?'

Imagem - Dançarino de Pedro Sampaio explica provocação a Matheus no BBB 26: 'Olhando pro homofóbico'

Dançarino de Pedro Sampaio explica provocação a Matheus no BBB 26: 'Olhando pro homofóbico'

Imagem - BBB 26: Marcia Sensitiva faz previsão sobre final e surpreende com favoritos ao prêmio

BBB 26: Marcia Sensitiva faz previsão sobre final e surpreende com favoritos ao prêmio

Tags:

Bbb tv Globo Globo Reality Show Reality bbb 26 big Brother Brasil Bbb26

Mais recentes

Imagem - Universo envia alívio, respostas e renovação para Libra, Virgem e Gêmeos ainda esta semana (27 de janeiro)

Universo envia alívio, respostas e renovação para Libra, Virgem e Gêmeos ainda esta semana (27 de janeiro)
Imagem - Remédio venceu? Veja quais são os riscos reais de tomar medicamento fora da validade

Remédio venceu? Veja quais são os riscos reais de tomar medicamento fora da validade
Imagem - Nada mais fica do mesmo jeito: 3 signos entram em um momento decisivo hoje (27 de janeiro) que pode mudar seus próximos passos

Nada mais fica do mesmo jeito: 3 signos entram em um momento decisivo hoje (27 de janeiro) que pode mudar seus próximos passos

MAIS LIDAS

Imagem - Detento na Bahia tira 880 na redação do Enem para pessoas privadas de liberdade
01

Detento na Bahia tira 880 na redação do Enem para pessoas privadas de liberdade

Imagem - Marcenaria, luz, excesso de hóspedes: as brigas que corretora que sumiu teve com vizinhos e síndico
02

Marcenaria, luz, excesso de hóspedes: as brigas que corretora que sumiu teve com vizinhos e síndico

Imagem - Capricórnio, Touro, Escorpião e Câncer entram em fase intensa de romance e surpresas nesta terça (27 de janeiro)
03

Capricórnio, Touro, Escorpião e Câncer entram em fase intensa de romance e surpresas nesta terça (27 de janeiro)

Imagem - Após saída forçada do Bahia, atacante colombiano recupera boa fase em clube mexicano
04

Após saída forçada do Bahia, atacante colombiano recupera boa fase em clube mexicano