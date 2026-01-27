BBB 26

BBB 26: No Paredão, Matheus sugere que aliados desistam do jogo se ele for eliminado: 'Apertar o botão vermelho'

Emparedado pelo líder Babu Santana, brother criticou influência de Ana Paula Renault

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 14:28

Matheus no BBB 26 Crédito: Reprodução/Instagram

Leandro, Matheus e Brigido estão no segundo Paredão do BBB 26 e brigam pela permanência no reality show. Em meio à tensão da berlinda, uma fala de Matheus chamou a atenção ao sugerir que seus aliados abandonem o jogo caso ele seja o eliminado da semana. O momento aconteceu enquanto ele deixava clara sua insatisfação com a postura de Ana Paula Renault.

"Meu jogo é contra o quartel dela, o que ela tá fazendo, o Brígido só foi por conta do quartel dela. Eu só tô alertando, dependendo da resposta, vocês que ficam aqui tem que pegar e apertar o botão vermelho e deixar a rapaziada da Ana Paula disputar", disse o gaúcho, sugerindo que os companheiros desistissem do programa.

Dançarino de Pedro Sampaio diz ter provocado Matheus na festa do BBB 26 1 de 12

Na sequência, Matheus voltou a criticar a força da veterana no jogo. "É só ela que tem voz aqui dentro, dentro do negócio, todo mundo que tem embate com ela o pessoal tira".

O atrito entre Matheus e Ana Paula não é recente. Os dois já protagonizaram alguns desentendimentos, especialmente após falas do brother que incomodaram a sister, como quando ele a chamou de "patroa" de Milena e disse que ela representaria a "elite brasileira".

Saiba os signos dos participantes do BBB 26 1 de 23

Leandro foi indicado ao segundo Paredão do BBB 26 por Alberto e Brigido após a dinâmica das Caixas-Surpresa. Já Matheus foi emparedado pelo líder da semana, Babu Santana, enquanto Brigido acabou na berlinda após receber o maior número de votos da casa.