Milena é denunciada por intolerância religiosa após fala no BBB 26; entenda

Comentário feito durante discussão no reality já é apurado pelas autoridades

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 07:29

Milena Lages no BBB 26
Milena Lages no BBB 26 Crédito: Reprodução/Globo

A casa mais vigiada do Brasil já enfrenta sua primeira grande polêmica fora das câmeras. A participante Milena Lages, do BBB 26, foi denunciada à Justiça por suposta intolerância religiosa após uma declaração feita durante a primeira semana do programa.

O caso veio à tona depois de um boletim de ocorrência registrado por Og Sperle, representante da União Wicca do Brasil e de conselhos voltados à defesa da liberdade religiosa. A denúncia se baseia em uma fala da sister exibida ao vivo, logo após sua eliminação da primeira Prova do Líder da temporada, realizada no dia 13 de janeiro.

Visivelmente abalada com a derrota, Milena retornou à casa chorando e, ao comentar o resultado da prova, soltou a frase que acabou gerando toda a repercussão:

"Aquela bruxa velha ficou lá e eu aqui. Eu perdi."

A declaração foi direcionada à participante Sol Vega, com quem Milena havia se desentendido momentos antes da eliminação da disputa. Para a União Wicca do Brasil, o uso do termo "bruxa" ultrapassa o limite de uma simples ofensa pessoal e atinge diretamente uma religião reconhecida e protegida pela legislação brasileira.

Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, a denúncia foi registrada com base no artigo 20 da Lei nº 7.716/1989, que trata de crimes resultantes de preconceito por raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. No entendimento dos denunciantes, a fala teria caráter discriminatório ao associar o termo de forma pejorativa, atingindo praticantes da bruxaria e entidades religiosas.

Ainda de acordo com o registro, além da União Wicca do Brasil, a declaração teria ofendido também o Conselho Estadual de Defesa e Promoção da Liberdade Religiosa e o Conselho Municipal pela Liberdade Religiosa.

A confusão entre Milena e Sol Vega, no entanto, começou bem antes. As duas se desentenderam durante uma conversa sobre emojis usados no jogo, quando Milena voltou a mencionar o rótulo de "planta" que teria recebido da rival. O bate-boca escalou rapidamente, com troca de acusações e gritos, até que a produção precisou intervir.

Até o momento, nem a defesa de Milena nem a produção do BBB 26 se pronunciaram oficialmente sobre o caso.

