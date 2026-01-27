Acesse sua conta
BBB 26: Brigido teria supostamente namorado com homem antes de participar do grupo Legendários

Web resgatou post de Brigido com homem ao lado, e defesa do empresário ao casamento gay

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 20:32

Após a web resgatar um post de Brigido de 2015, em que o empresário de 34 anos, defendia o casamento gay, viralizou nesta terça-feira (27) um post no X, antigo Twitter, em que ele aparece em uma foto com um homem ao lado.

Na legenda da publicação no Instagram, Brigido escreveu: “Comemorando bodas”. Na publicação, Brigido marca um homem chamado Ronaldo Melo, que supostamente seria seu companheiro na época.

A publicação soa contraditória já que Brigido faz parte do grupo Legendários, que foca em desafios com o objetivo de atestar a virilidade masculina e “essência” do homem. O grupo Legendários é um movimento cristão internacional para homens, fundado em 2015 na Guatemala, que oferece retiros e experiências intensas em montanhas, como realizado por Brigido. O termo “subir a montanha” ganhou holofotes no BBB 26, após Ana Paula Renault usar o termo para provocar Brigido, após ele a ter chamado de “mau caráter” pelas costas.

O post de Brigido com outro homem que viralizou no X, gerou muita repercussão e rendeu vários comentários. “Todo mundo sabe que os Legendários são gays convertidos que lutam contra a própria sexualidade e homens que traem suas esposas e se dizem arrependidos, e não é nem zoeira. É literalmente isso mesmo. É esse o propósito do clube”, criticou uma internauta, se referindo a religião do participante do reality show.

“Pelo amor isso parece coisa de hétero zoando”, comentou outro. Um usuário do X, chegou a fazer outra publicação, resgatando uma foto de Brigido com o homem, afirmando que acredita que os dois são amigos. “Essa xixa de boca rosa? Jamais!”, comentou uma pessoa. Outros defenderam que o homem que aparece com Brigido namora com uma mulher, e não é gay.

Nesta semana, Brigido enfrenta o paredão no BBB 26 junto aos colegas de confinamento Leandro e Matheus. Um deles será eliminado do reality show na noite desta terça-feira (27).

