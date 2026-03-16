Rafa Justus fala sobre chance de participar do BBB e garante: 'Arrumo briga com quem merece'

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Giuliana Mancini
Publicado em 16 de março de 2026 às 12:35
Rafaella Justus deixou em aberto a chance de participar do Big Brother Brasil no futuro. A influenciadora de 16 anos, que é filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, comentou sobre o tema ao responder uma caixinha de perguntas com a cunhada Fran Justus.
"Quem é mais provável de participar do BBB?", perguntou a pessoa. "Acho que você tem muito mais chance de ser convidada", afirmou Fran, que é esposa de Ricardo Justus. "Fora que não sou mãe, são três meses [de confinamento]", concordou Rafa. "Seria interessante você lá", disse Fran.
Rafa Justus
Em seguida, a jovem garantiu que seria uma das protagonistas do reality show. "Cara, eu não seria planta. Eu teria muito o meu lado. Isso remete [a uma pergunta anterior de um seguidor] de quem arrumaria uma briga. Não é que sou barraqueira, mas...". A cunhada completou: "Não é de levar desaforo para casa".
Na pergunta citada por Rafa, o seguidor questionava quem era mais provável de arrumar uma briga: ela ou Fran. A esposa de Ricardo Justus rapidamente apontou para a influenciadora. "Gente, vocês não veem as respostas que ela dá na internet? Ela vai lá e fala mesmo", comentou. A jovem concordou: "[Falo] na lata, mas com quem merece. Arrumo briga com quem merece, essa sou eu".