Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

PM em surto dá tiros dentro de UPA e ameaça funcionários em Simões Filho

Caso assustou pacientes e trabalhadore na madrugada de domingo (15)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 16 de março de 2026 às 11:14

Caso foi registrado em UPA de Simões Filho Crédito: Reprodução

Um policial militar fora de serviço provocou momentos de tensão após realizar disparos de arma de fogo dentro de uma unidade de saúde na madrugada do último domingo (15), em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. O caso é investigado pela Polícia Civil da Bahia.

Segundo informações da polícia, o homem teria invadido o local armado, ameaçado pacientes e funcionários e, antes de deixar o prédio, efetuado tiros contra o teto do setor administrativo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido durante a ocorrência.

A investigação está sob responsabilidade da 22ª Delegacia Territorial de Simões Filho, que apura as circunstâncias do episódio. Testemunhas relataram que o suspeito chegou ao local armado e passou a intimidar as pessoas presentes na unidade.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
1 de 14
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que acompanha o caso e confirmou que o autor dos disparos é um integrante da corporação que estava fora de serviço no momento da ocorrência.

"A Polícia Militar da Bahia informa que acompanha uma ocorrência registrada na madrugada deste domingo (15), em uma unidade de saúde no município de Simões Filho, envolvendo um policial militar que se encontrava fora de serviço".

Ainda de acordo com a corporação, equipes policiais foram acionadas e a situação foi rapidamente controlada, garantindo a segurança de pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde presentes no local. O policial foi identificado e encaminhado para atendimento médico, onde permanece sob acompanhamento de uma equipe multidisciplinar dos departamentos de saúde e promoção social da instituição.

Paralelamente, a Polícia Militar informou que adotará as medidas administrativas necessárias para esclarecer completamente o ocorrido, enquanto a investigação criminal segue conduzida pela Polícia Civil.

Leia mais

Imagem - Pai morre afogado ao entrar no mar para salvar filha em praia de Salvador

Pai morre afogado ao entrar no mar para salvar filha em praia de Salvador

Imagem - Homem é baleado no estacionamento do Wet durante saída de festa em Salvador

Homem é baleado no estacionamento do Wet durante saída de festa em Salvador

Imagem - Tiro na cabeça e morte em 15 segundos: o assalto brutal que matou servidora da Ufba em Salvador

Tiro na cabeça e morte em 15 segundos: o assalto brutal que matou servidora da Ufba em Salvador

Tags:

Simões Filho Tiros Pm

Mais recentes

Imagem - Obras da Ponte Salvador–Itaparica têm data para começar; saiba mais

Obras da Ponte Salvador–Itaparica têm data para começar; saiba mais
Imagem - Aluno espera cerca de uma hora para ser atendido após sofrer acidente em evento da Ufba

Aluno espera cerca de uma hora para ser atendido após sofrer acidente em evento da Ufba
Imagem - Degustação de vinho e palestra: confira a programação do Mês da Mulher no Almacen Pepe

Degustação de vinho e palestra: confira a programação do Mês da Mulher no Almacen Pepe

MAIS LIDAS

Imagem - Jojo Todynho descobre mensagens do ex-namorado para Lucas Souza e separação ganha novo capítulo
01

Jojo Todynho descobre mensagens do ex-namorado para Lucas Souza e separação ganha novo capítulo

Imagem - Quem é a mulher presa por envolvimento em sequestro de três mulheres no Salvador Shopping
02

Quem é a mulher presa por envolvimento em sequestro de três mulheres no Salvador Shopping

Imagem - Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal passa a ser de R$ 105 milhões
03

Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal passa a ser de R$ 105 milhões

Imagem - Perdeu, mas vai levar! Conheça o kit milionário que Wagner Moura ganhou no Oscar 2026
04

Perdeu, mas vai levar! Conheça o kit milionário que Wagner Moura ganhou no Oscar 2026