CRIME

PM em surto dá tiros dentro de UPA e ameaça funcionários em Simões Filho

Caso assustou pacientes e trabalhadore na madrugada de domingo (15)

Wendel de Novais

Publicado em 16 de março de 2026 às 11:14

Caso foi registrado em UPA de Simões Filho Crédito: Reprodução

Um policial militar fora de serviço provocou momentos de tensão após realizar disparos de arma de fogo dentro de uma unidade de saúde na madrugada do último domingo (15), em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. O caso é investigado pela Polícia Civil da Bahia.

Segundo informações da polícia, o homem teria invadido o local armado, ameaçado pacientes e funcionários e, antes de deixar o prédio, efetuado tiros contra o teto do setor administrativo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido durante a ocorrência.

A investigação está sob responsabilidade da 22ª Delegacia Territorial de Simões Filho, que apura as circunstâncias do episódio. Testemunhas relataram que o suspeito chegou ao local armado e passou a intimidar as pessoas presentes na unidade.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que acompanha o caso e confirmou que o autor dos disparos é um integrante da corporação que estava fora de serviço no momento da ocorrência.

"A Polícia Militar da Bahia informa que acompanha uma ocorrência registrada na madrugada deste domingo (15), em uma unidade de saúde no município de Simões Filho, envolvendo um policial militar que se encontrava fora de serviço".

Ainda de acordo com a corporação, equipes policiais foram acionadas e a situação foi rapidamente controlada, garantindo a segurança de pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde presentes no local. O policial foi identificado e encaminhado para atendimento médico, onde permanece sob acompanhamento de uma equipe multidisciplinar dos departamentos de saúde e promoção social da instituição.