Christina Rocha confronta participantes do Casos de Família e acusa armação: 'Uma palhaçada'; VÍDEO

Apresentadora interrompe discussão e diz que história parece forçada

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 15:00

Christina Rocha acusou suposto casal de forjar conflito no Casos de Família Crédito: Reprodução/SBT

Christina Rocha interrompeu uma discussão no Casos de Família e acusou os participantes de armarem o conflito para aparecer no programa do SBT. O momento foi ao ar na última terça-feira (27) e envolvia o relato de um rapaz que afirmava estar sendo assediado pela amiga de sua namorada.

Em meio ao bate-boca no palco, a apresentadora não escondeu a desconfiança e reagiu de forma contundente. "Ah, gente, isso aqui tá uma palhaçada! Tá muito esquisito, tá uma palhaçada esse caso aqui. Desculpa, vai. Sou sincera. É meio forçado, vocês estão forçando a barra. Ou vocês não são namorados porcaria nenhuma", disparou.

A fala arrancou aplausos da plateia. Na tentativa de provar que diziam a verdade, os participantes exibiram alianças, alegando que mantinham um relacionamento. Mesmo assim, Christina seguiu questionando a versão apresentada. "Às vezes a produção acha que vocês namoram, vocês vêm aqui pra gravar, pra ficar engraçadinho, fazer um tipo de casal assim, assado, aí a outra chega… Sei não, viu?", falou.

"Às vezes eles chegam pra produção e falam: ‘Namoramos’. E eu tenho mais o que fazer aqui. Não tá parecendo verdade. Tá parecendo que vocês vieram só pra gravar", endossou.

O suposto casal disse ter fotos para comprovar o relacionamento, mas Christina manteve a desconfiança. "Desculpa o termo, mas eu tenho um feeling. Não está parecendo verdade aqui, não. Podem até estar namorando, mas que não está parecendo verdade, não está", reforçou.

O caso discutido no programa tinha como tema: "Essa amiga da minha mulher é uma safadinha: vive me olhando e dando piscadinhas". Apesar das acusações da apresentadora, os participantes seguiram normalmente no programa.