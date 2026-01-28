Acesse sua conta
Código do perigo: moeda na maçaneta da porta gera alerta nas redes; veja estratégias do que fazer

Você costuma conferir as portas do seu carro após apertar o botão do alarme? Pois saiba que um detalhe minúsculo pode impedir que o sistema de travamento eletrônico funcione corretamente

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 17:00

Eles conseguem furtar pertences valiosos e até levar o carro sem precisar quebrar vidros ou usar ferramentas
Eles conseguem furtar pertences valiosos e até levar o carro sem precisar quebrar vidros ou usar ferramentas Crédito: Freepik

Apesar dos avanços tecnológicos, o crime organizado descobriu que uma moeda comum pode ser fatal.

Esse objeto pequeno virou uma “arma” eficiente para ganhar acesso ao interior dos veículos de maneira rápida.

O problema tem crescido mundialmente, desafiando proprietários e forças de segurança pública. Por isso, entender como esse método funciona é o primeiro passo para evitar ser a próxima vítima.

Como o mecanismo é comprometido

Basicamente, o esquema funciona por meio do travamento físico da maçaneta externa por meio de uma moeda. Os bandidos encaixam o objeto de forma discreta, geralmente em portas que o motorista utiliza pouco.

Assim, no momento em que você aciona o travamento central, o sistema entende que há uma obstrução.

Por causa disso, aquela porta permanece destrancada, permitindo o livre acesso de qualquer pessoa.

Logo após o condutor deixar o veículo, os ladrões entram em ação de forma silenciosa.

Eles conseguem furtar pertences valiosos e até levar o carro sem precisar quebrar vidros ou usar ferramentas.

Como essa prática ocorre muito em centros comerciais, os bandidos raramente são notados.

Com a facilidade que abrem as portas, eles acabam se passando pelos verdadeiros proprietários perante as testemunhas.

Estratégias práticas de segurança diária

Existem precauções simples que garantem a integridade do seu bem e evitam dores de cabeça.

Uma das melhores formas de se proteger é verificar fisicamente as travas antes de se afastar.

Vale a pena olhar atentamente para as maçanetas em busca de moedas ou objetos estranhos. Esse pequeno cuidado adicional aumenta drasticamente o nível de segurança do seu automóvel em locais públicos.

Além disso, é importante destacar que o “truque” da moeda é apenas uma das táticas existentes.

Criminosos monitoram constantemente estacionamentos e pátios em busca de motoristas que pareçam mais distraídos.

Dessa maneira, manter a atenção redobrada ao estacionar na rua ou em shoppings é vital. Fique de olho em pessoas suspeitas ao redor e garanta que o veículo esteja totalmente protegido.

