Código do perigo: moeda na maçaneta da porta gera alerta nas redes; veja estratégias do que fazer

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 17:00
Apesar dos avanços tecnológicos, o crime organizado descobriu que uma moeda comum pode ser fatal.
Esse objeto pequeno virou uma “arma” eficiente para ganhar acesso ao interior dos veículos de maneira rápida.
O problema tem crescido mundialmente, desafiando proprietários e forças de segurança pública. Por isso, entender como esse método funciona é o primeiro passo para evitar ser a próxima vítima.
Basicamente, o esquema funciona por meio do travamento físico da maçaneta externa por meio de uma moeda. Os bandidos encaixam o objeto de forma discreta, geralmente em portas que o motorista utiliza pouco.
Assim, no momento em que você aciona o travamento central, o sistema entende que há uma obstrução.
Por causa disso, aquela porta permanece destrancada, permitindo o livre acesso de qualquer pessoa.
Logo após o condutor deixar o veículo, os ladrões entram em ação de forma silenciosa.
Eles conseguem furtar pertences valiosos e até levar o carro sem precisar quebrar vidros ou usar ferramentas.
Como essa prática ocorre muito em centros comerciais, os bandidos raramente são notados.
Com a facilidade que abrem as portas, eles acabam se passando pelos verdadeiros proprietários perante as testemunhas.
Existem precauções simples que garantem a integridade do seu bem e evitam dores de cabeça.
Uma das melhores formas de se proteger é verificar fisicamente as travas antes de se afastar.
Vale a pena olhar atentamente para as maçanetas em busca de moedas ou objetos estranhos. Esse pequeno cuidado adicional aumenta drasticamente o nível de segurança do seu automóvel em locais públicos.
Além disso, é importante destacar que o “truque” da moeda é apenas uma das táticas existentes.
Criminosos monitoram constantemente estacionamentos e pátios em busca de motoristas que pareçam mais distraídos.
Dessa maneira, manter a atenção redobrada ao estacionar na rua ou em shoppings é vital. Fique de olho em pessoas suspeitas ao redor e garanta que o veículo esteja totalmente protegido.