VELHICE COM FORÇA

Número ideal de flexões muda com a idade; veja o recomendado para você

Personal trainer revela método simples para saber se está ou não em boa forma

Agência Correio

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 11:00

Aos 20 anos a recomendação é de 30 e 43 flexões para homens Crédito: Imagem: Pexels

As flexões são exercícios fundamentais que exigem um esforço considerável de diversos grupos musculares do corpo. O personal Joseph Webb afirma que o volume de repetições ideal depende diretamente da idade do praticante.Através de uma entrevista concedida ao jornal Metro, o treinador detalhou como cada pessoa pode testar sua força.

Ele aponta que as flexões servem como um termômetro eficiente para medir o condicionamento físico geral atual. Apesar de simples na teoria, a prática da flexão de braço exige consciência corporal e muita persistência. Não se trata apenas de subir e descer, mas de manter o corpo alinhado durante todo o processo do treinamento diário

Como começar a treinar flexões com segurança

O segredo para evoluir nas flexões não está em fazer centenas de repetições rápidas, mas na técnica correta. Para aqueles que ainda não possuem força suficiente para o movimento completo, Webb sugere o uso dos joelhos no chão.

“Se alguém ainda não consegue fazer uma flexão de braço com técnica sólida, uma flexão de braço perfeita ajoelhado é uma conquista enorme e significativa, e deve ser o primeiro objetivo antes de se preocupar em atingir os números normais para a idade", afirma Webb.

Dominar a flexão ajoelhado permite que o corpo ganhe a estabilidade necessária para desafios maiores no futuro. O objetivo inicial deve ser sempre a mecânica perfeita, evitando compensações que podem prejudicar as articulações.

Quando a técnica de base está consolidada, o praticante pode tentar as flexões tradicionais com as pernas esticadas. Esse processo respeita o ritmo biológico de cada pessoa e garante que a evolução física seja sustentável.

“Uma flexão de braço lenta e completa, com a coluna neutra, é muito mais valiosa do que tentar atingir um número alto de repetições com mecânica inadequada”, explica o personal sobre a prioridade que o aluno deve ter em mente.

Marcas recomendadas para os 20 e 30 anos

Aos 20 anos, os homens devem buscar uma marca entre 30 e 43 flexões para estarem dentro do padrão de boa forma. Resultados acima de 54 repetições são considerados excelentes e demonstram um preparo físico de alto nível muscular.

As mulheres na casa dos 20 anos possuem uma meta que varia de 15 a 48 flexões totais no teste de resistência. Joseph Webb reforça que a qualidade da execução lenta e com coluna neutra vale mais do que a pressa pela quantidade.

Ao atingir os 30 anos, ocorre o início da maturidade física completa, acompanhada por um declínio natural esperado. Para homens, a recomendação é de 20 a 44 flexões, enquanto as mulheres devem mirar entre 10 e 39 repetições.

Manter uma rotina frequente de atividades físicas é a melhor maneira de atrasar a perda de massa e força muscular. O corpo responde bem aos estímulos constantes, permitindo que a pessoa chegue aos 40 anos com vigor e saúde.

O declínio físico não precisa ser uma sentença, mas um lembrete para focar na consistência dos exercícios básicos. As flexões de braço continuam sendo um dos melhores testes de resistência para quem deseja monitorar sua saúde.

O que esperar do corpo nos 40 e 50 anos

Com a chegada dos 40 anos, as metas de força muscular sofrem um ajuste para refletir a nova realidade biológica. Homens devem conseguir fazer entre 15 e 39 flexões, enquanto as mulheres devem buscar o intervalo de 6 a 34.

Aos 50 anos de idade, os parâmetros de saúde indicam que homens façam entre 10 e 34 flexões para estarem bem. As mulheres nessa mesma faixa etária têm uma recomendação de Joseph Webb que fica entre 14 e 25 repetições seguidas.

Esses números servem como base para entender se o envelhecimento está ocorrendo de forma saudável e funcional. A força muscular é um indicador importante de longevidade e capacidade de realizar movimentos básicos do dia.

Manter a coluna neutra e realizar o movimento de forma lenta continua sendo o conselho principal para evitar lesões. O esforço deve ser sentido nos músculos trabalhados, sem gerar dores nas costas ou nos ombros por má postura.

Alcançar as marcas sugeridas para os 50 anos demonstra que o indivíduo manteve um bom nível de atividade ao longo da vida. O foco deve ser sempre a manutenção da autonomia física através do exercício de força controlado.

Saúde e vitalidade após a marca dos 60 anos

Ao ultrapassar os 60 anos, a força muscular apresenta uma queda mais acentuada devido ao processo natural do envelhecimento. A média esperada para os homens cai para 29 flexões, enquanto para as mulheres o número médio é de 24.

Embora a força ainda seja necessária, outros tipos de atividades ganham protagonismo na rotina de quem passou dos 60. Joseph Webb enfatiza que os exercícios de força não devem mais ser o foco exclusivo dos treinamentos físicos.

Atividades aeróbicas e o contato com a natureza são altamente recomendados pelo personal para essa fase da vida. Caminhar ao ar livre traz benefícios diretos para o sistema cardiovascular e melhora a função dos pulmões e coração.

“Pode queimar muita gordura caminhando e estar ao ar livre em contato com a natureza faz bem ao coração e aos pulmões. Qualquer exercício é bom, mas sempre escolha aquele que mais gosta, porque é mais provável que o pratique com frequência”, finaliza o personal trainer Joseph Webb.