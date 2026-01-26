Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 12:32
Viajar para o litoral paulista ficou muito mais prático com o desenvolvimento de Praia Grande nas últimas décadas. Com uma costa de 23 quilômetros, a cidade se destaca pela facilidade de acesso, ficando a pouco mais de 60 minutos da capital.
Contudo, não é apenas a proximidade que conquista os viajantes, mas sim a estrutura urbana encontrada ao chegar. O município oferece um cenário que vai muito além da areia e do mar, apresentando lazer variado para todas as idades.
A prefeitura mantém um cronograma rigoroso de limpeza e manutenção das praias durante todo o ano.
Esse esforço reflete-se em uma orla impecável, onde ciclovias modernas integram os bairros e incentivam a prática de atividades físicas ao ar livre.
Dessa forma, a cidade garante uma experiência positiva tanto para quem reside quanto para quem visita.
A infraestrutura robusta suporta grandes fluxos de pessoas, mantendo a ordem e a qualidade dos serviços públicos em qualquer período.
O turismo é o motor que impulsiona a vida financeira e social desta importante cidade da Baixada Santista.
De acordo com o prefeito Alberto Mourão (MDB), o turismo responde por algo entre 50% e 60% da atividade econômica do município da Baixada Santista, além de ter papel relevante na geração de empregos.
Consequentemente, o destino se mantém entre os mais procurados do território nacional conforme dados oficiais.
No verão, a cidade alcança o segundo lugar em preferência no Estado, consolidando sua importância no cenário turístico brasileiro.
O calendário oficial do município conta com eventos marcantes, como a Vila Junina e o Praia Games.
Essas atividades culturais ajudam a equilibrar o movimento turístico, evitando que a economia dependa exclusivamente das datas de alta temporada.
Somado a isso, o comércio local se beneficia das feiras de artesanato que circulam pelos bairros.
Essas atrações atraem milhares de consumidores interessados em produtos regionais, fortalecendo a economia criativa e garantindo movimento constante nos estabelecimentos comerciais.
Muitos escolhem Praia Grande por ser uma alternativa viável e econômica para as férias ou feriados.
A oferta de alimentação e moradia temporária apresenta preços competitivos, atraindo um público que busca diversão sem gastar quantias excessivas.
No período de verão, esse aquecimento econômico se intensifica, gerando muitas vagas de trabalho temporárias.
Assim, o setor gastronômico e hoteleiro prospera, beneficiando a cidade inteira através do entretenimento e do consumo consciente dos turistas.