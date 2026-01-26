ECONOMIA

Praia que é o 4º destino turístico mais procurado do Brasil é de fácil acesso e tem organização que impressiona

Entenda como a proximidade com a capital paulista e a boa organização atraem milhares de turistas

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 12:32

Veja como o planejamento urbano transformou Praia Grande em uma potência econômica do litoral Crédito: felipelimasp/Wikimedia Commons

Viajar para o litoral paulista ficou muito mais prático com o desenvolvimento de Praia Grande nas últimas décadas. Com uma costa de 23 quilômetros, a cidade se destaca pela facilidade de acesso, ficando a pouco mais de 60 minutos da capital.

Contudo, não é apenas a proximidade que conquista os viajantes, mas sim a estrutura urbana encontrada ao chegar. O município oferece um cenário que vai muito além da areia e do mar, apresentando lazer variado para todas as idades.

Cidade preparada para todas as estações

A prefeitura mantém um cronograma rigoroso de limpeza e manutenção das praias durante todo o ano.

Esse esforço reflete-se em uma orla impecável, onde ciclovias modernas integram os bairros e incentivam a prática de atividades físicas ao ar livre.

Dessa forma, a cidade garante uma experiência positiva tanto para quem reside quanto para quem visita.

A infraestrutura robusta suporta grandes fluxos de pessoas, mantendo a ordem e a qualidade dos serviços públicos em qualquer período.

A força econômica do setor turístico

O turismo é o motor que impulsiona a vida financeira e social desta importante cidade da Baixada Santista.

De acordo com o prefeito Alberto Mourão (MDB), o turismo responde por algo entre 50% e 60% da atividade econômica do município da Baixada Santista, além de ter papel relevante na geração de empregos.

Consequentemente, o destino se mantém entre os mais procurados do território nacional conforme dados oficiais.

No verão, a cidade alcança o segundo lugar em preferência no Estado, consolidando sua importância no cenário turístico brasileiro.

Atrações culturais e comércio em alta

O calendário oficial do município conta com eventos marcantes, como a Vila Junina e o Praia Games.

Essas atividades culturais ajudam a equilibrar o movimento turístico, evitando que a economia dependa exclusivamente das datas de alta temporada.

Somado a isso, o comércio local se beneficia das feiras de artesanato que circulam pelos bairros.

Essas atrações atraem milhares de consumidores interessados em produtos regionais, fortalecendo a economia criativa e garantindo movimento constante nos estabelecimentos comerciais.

Viagem acessível no litoral paulista

Muitos escolhem Praia Grande por ser uma alternativa viável e econômica para as férias ou feriados.

A oferta de alimentação e moradia temporária apresenta preços competitivos, atraindo um público que busca diversão sem gastar quantias excessivas.

No período de verão, esse aquecimento econômico se intensifica, gerando muitas vagas de trabalho temporárias.