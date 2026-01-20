TURISMO

Vila na Bahia onde andar de carro é proibido ainda tem ruas de areia e atrai quem busca sossego

Esqueça o trânsito das cidades e aproveite o céu estrelado neste paraíso litorâneo preservado

Agência Correio

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 07:00

Praias isoladas são alguns dos maiores atrativos do local Crédito: Otávio Nogueira / Wikimedia Commons

Muitas pessoas buscam silêncio e o pé na areia, mas poucas encontram o isolamento mágico de Caraíva. Este distrito baiano fica a 720 km de Salvador e encanta pela sua simplicidade e acesso exclusivo por água. Para chegar ao destino, o turista precisa deixar o carro e atravessar o rio em pequenas canoas.

Paz sem barulho de motores

Por lá, as ruas de areia substituem o asfalto e a falta de carros transforma o vilarejo em paz. Consequentemente, a ausência de motores e buzinas cria um ambiente silencioso, místico e perfeito para o descanso mental. A iluminação é propositalmente baixa para permitir que todos consigam observar a beleza do universo durante a noite.

Leia mais Eles não estavam preparados: a avalanche de turistas israelenses que mudou o cenário de paraíso na Bahia

Devido ao isolamento geográfico, o contato com a fauna e a flora locais se torna muito mais intenso. Por isso, quem visita Caraíva consegue descansar de verdade longe de toda a poluição visual e sonora das cidades. É uma oportunidade rara de ouvir apenas o barulho do vento e das águas em um lugar calmo.

Caraíva, distrito de Porto Seguro, atrai turistas de todo o país 1 de 5

Lazer pé na areia e cultura viva

Você pode explorar desde enseadas protegidas por recifes até orlas extensas com águas calmas e muito limpas. De fato, as opções de banho agradam tanto famílias com crianças quanto casais em busca de momentos românticos. A diversidade de cenários naturais em Caraíva é um dos pontos que mais atraem visitantes anualmente.

Durante a noite, os tradicionais forrós garantem a diversão dos viajantes que gostam de dançar e socializar. Além disso, a proximidade com o território Pataxó em Barra Velha oferece uma imersão cultural única e marcante. Você pode conhecer de perto o artesanato indígena e experimentar sabores típicos que carregam muita história regional.

Como chegar em Caraíva

Caraíva, no sul da Bahia Crédito: Shutterstock

Saindo de Salvador

De avião: A forma mais rápida e prática é voar de Salvador para Porto Seguro. O trajeto aéreo dura cerca de 1 hora e conta com voos regulares. A partir do Aeroporto de Porto Seguro, o viajante deve seguir por via terrestre até Caraíva, em um percurso de aproximadamente 2h30. Esse trecho pode ser feito de carro alugado, táxi ou transfer. Ao chegar à margem do Rio Caraíva, a entrada na vila é feita por canoa, em uma travessia curta.

De carro: Para quem prefere ir de carro, o trajeto entre Salvador e Caraíva tem cerca de 750 km, com tempo estimado entre 11 e 13 horas, dependendo das paradas. O caminho é feito principalmente pela BR-101, com acesso final por estradas locais e trecho de terra. Os veículos devem ficar estacionados antes do rio; a travessia até a vila é feita exclusivamente por canoa.

Caraíva é o destino perfeito para quem deseja relaxar Crédito: ADVTP | Shutterstock

Saindo de São Paulo

De avião: A opção mais comum é embarcar em um voo direto de São Paulo (Guarulhos ou Congonhas) para Porto Seguro, com duração média de 2 horas. A partir do aeroporto, o deslocamento segue o mesmo padrão: viagem terrestre de cerca de 2h30 até Caraíva, seguida da travessia do Rio Caraíva em canoa para acessar a vila.