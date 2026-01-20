Cor e número da sorte de hoje (20 de janeiro): decisões bem orientadas evitam prejuízos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 09:00
Esta terça-feira, dia 20 de janeiro, destaca a importância de agir com responsabilidade, especialmente em parcerias, contratos e compromissos que envolvem outras pessoas. Nem tudo precisa ser resolvido rapidamente, e saber pedir orientação no momento certo evita desgastes futuros. As cores e números da sorte ajudam cada signo a manter clareza, proteger interesses e agir com mais segurança emocional. Veja a previsão do site "Your Tango".
Áries: Mudanças positivas nos hábitos fortalecem seu bem-estar, mas gastos precisam de controle consciente. No trabalho, escolher pessoas certas para caminhar ao seu lado faz toda a diferença.
Cor da sorte: Açafrão
Número da sorte: 9
Touro: O ambiente profissional exige paciência extra, especialmente diante de tensões externas. Evitar exposição excessiva da vida pessoal ajuda a preservar a harmonia familiar.
Cor da sorte: Azul claro
Número da sorte: 22
Gêmeos: O dia favorece organização financeira e decisões mais racionais. No trabalho, aplicar conhecimentos técnicos com método traz resultados mais sólidos.
Cor da sorte: Cinza escuro
Número da sorte: 2
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
Câncer: Suas ideias ganham destaque quando você confia mais na própria visão. O apoio familiar fortalece seu equilíbrio emocional ao longo do dia.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 8
Leão: Compromissos financeiros pedem revisão para evitar sobrecarga futura. Diplomacia em relações familiares ajuda a manter a estabilidade emocional.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 3
Virgem: Nem tudo sai como planejado, e aceitar isso reduz frustrações. Liderança e organização ajudam você a contornar impasses no trabalho.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 11
O que deixa cada signo instantaneamente irritado
Libra: Projetos de longo prazo ganham forma quando você evita conflitos desnecessários. O dia favorece decisões equilibradas e bem pensadas.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 6
Escorpião: Assuntos legais e profissionais exigem atenção redobrada hoje. Quando você age com estratégia, o avanço acontece de forma mais segura.
Cor da sorte: Pêssego
Número da sorte: 5
Sagitário: Definir prioridades evita desperdício de energia emocional. No campo profissional, clareza de objetivos mantém você no rumo certo.
Cor da sorte: Magenta
Número da sorte: 7
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
Capricórnio: Questões familiares e financeiras pedem postura firme, porém equilibrada. Ajustar expectativas ajuda a evitar tensões desnecessárias.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 8
Aquário: O dia favorece recuperação física e reorganização emocional. Apoiar quem está ao seu redor fortalece vínculos importantes.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 4
Peixes: Concentração cresce aos poucos quando você respeita seus limites. Equilibrar trabalho e vida pessoal evita conflitos emocionais maiores.
Cor da sorte: Vinho
Número da sorte: 9