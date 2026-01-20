Acesse sua conta
Cor e número da sorte de hoje (20 de janeiro): decisões bem orientadas evitam prejuízos

O dia pede cautela em acordos, mais atenção aos limites pessoais e escolhas guiadas pela razão, não pela pressa

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 09:00

Número e cor da sorte dos signos
Número e cor da sorte dos signos Crédito: Reprodução

Esta terça-feira, dia 20 de janeiro, destaca a importância de agir com responsabilidade, especialmente em parcerias, contratos e compromissos que envolvem outras pessoas. Nem tudo precisa ser resolvido rapidamente, e saber pedir orientação no momento certo evita desgastes futuros. As cores e números da sorte ajudam cada signo a manter clareza, proteger interesses e agir com mais segurança emocional. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Mudanças positivas nos hábitos fortalecem seu bem-estar, mas gastos precisam de controle consciente. No trabalho, escolher pessoas certas para caminhar ao seu lado faz toda a diferença.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 9

Touro: O ambiente profissional exige paciência extra, especialmente diante de tensões externas. Evitar exposição excessiva da vida pessoal ajuda a preservar a harmonia familiar.

Cor da sorte: Azul claro

Número da sorte: 22

Gêmeos: O dia favorece organização financeira e decisões mais racionais. No trabalho, aplicar conhecimentos técnicos com método traz resultados mais sólidos.

Cor da sorte: Cinza escuro

Número da sorte: 2

Câncer: Suas ideias ganham destaque quando você confia mais na própria visão. O apoio familiar fortalece seu equilíbrio emocional ao longo do dia.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 8

Leão: Compromissos financeiros pedem revisão para evitar sobrecarga futura. Diplomacia em relações familiares ajuda a manter a estabilidade emocional.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 3

Virgem: Nem tudo sai como planejado, e aceitar isso reduz frustrações. Liderança e organização ajudam você a contornar impasses no trabalho.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 11

Libra: Projetos de longo prazo ganham forma quando você evita conflitos desnecessários. O dia favorece decisões equilibradas e bem pensadas.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 6

Escorpião: Assuntos legais e profissionais exigem atenção redobrada hoje. Quando você age com estratégia, o avanço acontece de forma mais segura.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 5

Sagitário: Definir prioridades evita desperdício de energia emocional. No campo profissional, clareza de objetivos mantém você no rumo certo.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 7

Capricórnio: Questões familiares e financeiras pedem postura firme, porém equilibrada. Ajustar expectativas ajuda a evitar tensões desnecessárias.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 8

Aquário: O dia favorece recuperação física e reorganização emocional. Apoiar quem está ao seu redor fortalece vínculos importantes.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 4

Peixes: Concentração cresce aos poucos quando você respeita seus limites. Equilibrar trabalho e vida pessoal evita conflitos emocionais maiores.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 9

