Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hora de dizer ‘chega’! Sorte do dia desta terça-feira (20 de janeiro) mostra que é momento de focar em seu destino e encerrar ciclos

Momento é de mudanças, para que consiga viver de forma mais plena e em paz

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 10:00

Momentzo é de rompimento de laços
Momentzo é de rompimento de laços Crédito: Imagem gerada por IA

Ainda estamos em clima de Ano Novo! O ano de 2026 é de início de ciclos, e fim de laços que não te levam para frente. Sabe aquele momento que você se sente exausto(a) do ambiente e das pessoas que te cercam? É como se o seu atual “eu” não pertencesse mais aquele lugar.

Esse é o momento de dizer “chega”, dar um basta em opiniões de parentes e até amigos inconvenientes, não tolerar argumentos que fazem mal a você e te magoam. A sorte do dia mostra que é um momento de reorganizar rotas, prioridades e o que, de fato, você quer para seu futuro!

Sorte do dia

Sorte do dia por FreePik
Sorte do dia por FreePik
Sorte do dia por FreePik
Sorte do dia por FreePik
Veja e sorte do dia e descubra o que o destino te reserva por FreePik
1 de 5
Sorte do dia por FreePik

Mude, se precisar, foque mais em você e encerre ciclos que não te fazem mais evoluir. É um momento de mudanças!

Mais recentes

Imagem - BBB 26: veja os signos dos participantes e o que eles revelam sobre o jogo

BBB 26: veja os signos dos participantes e o que eles revelam sobre o jogo
Imagem - O inimigo dorme ao lado: um detalhe no seu quarto pode estar por trás da tosse que não vai embora

O inimigo dorme ao lado: um detalhe no seu quarto pode estar por trás da tosse que não vai embora
Imagem - Após acusação de assédio, veja quais são as consequências para Pedro fora do BBB 26

Após acusação de assédio, veja quais são as consequências para Pedro fora do BBB 26

MAIS LIDAS

Imagem - Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs
01

Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs

Imagem - Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia
02

Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia

Imagem - Ex-Bahia negocia com rival do Esquadrão na Série A para voltar ao Brasil
03

Ex-Bahia negocia com rival do Esquadrão na Série A para voltar ao Brasil

Imagem - Bahia tem 12 cursos de Medicina considerados insatisfatórios pelo MEC; um é federal
04

Bahia tem 12 cursos de Medicina considerados insatisfatórios pelo MEC; um é federal