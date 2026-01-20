Hora de dizer ‘chega’! Sorte do dia desta terça-feira (20 de janeiro) mostra que é momento de focar em seu destino e encerrar ciclos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 10:00
Ainda estamos em clima de Ano Novo! O ano de 2026 é de início de ciclos, e fim de laços que não te levam para frente. Sabe aquele momento que você se sente exausto(a) do ambiente e das pessoas que te cercam? É como se o seu atual “eu” não pertencesse mais aquele lugar.
Esse é o momento de dizer “chega”, dar um basta em opiniões de parentes e até amigos inconvenientes, não tolerar argumentos que fazem mal a você e te magoam. A sorte do dia mostra que é um momento de reorganizar rotas, prioridades e o que, de fato, você quer para seu futuro!
Sorte do dia
Mude, se precisar, foque mais em você e encerre ciclos que não te fazem mais evoluir. É um momento de mudanças!